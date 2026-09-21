En una de las últimas jugadas del partido, la Selección Argentina Sub 19 de Fútbol que dirige Diego Placente logró empatarle agónicamente a Venezuela 1 a 1 y obtener la clasificación a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputan en Rosario.

Ramiro Tulián, futbolista de Belgrano de Córdoba, desató la locura a los cuando se habían superado los cinco minutos de tiempo adicional en el cotejo que tuvo por escenario al estadio Coloso Marcelo Bielsa emplazado en pleno corazón del Parque Independencia, marcando el tanto que el elenco albiiceleste que necesitaba un punto para seguir con vida en el certamen continental.

Jesús González, a los 26′ del primer tiempo, aprovechó una desinteligencia en el fondo argentino y la pinchó ante la salida del arquero Talavera para marcar el primer tanto del partido y darle a la Vinotinto la victoria parcial; el único resultado posible que lo clasificaría segundo del grupo.

Se consumían los segundos finales y Argentina, que en los últimos 10 minutos de juego malogró dos claras oportunidades (el arquero Ochoa fue una de las figuras), logró empatarlo a través del mencionado Tulián, que sacó un zurdazo de lejos directo al palo izquierdo que le permitió empatar y asegurar el segundo lugar del Grupo B.

En busca del cruce decisivo y la medalla de Oro, la Selección Argentina Sub 19 se medirá ante Chile el próximo miércoles, desde las 10, en el Coloso Marcelo Bielsa.