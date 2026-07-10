Argentina enfrenta a Suiza en el estadio más ruidoso del mundo: las curiosidades del Arrowhead Stadium

La selección argentina se enfrentará este sábado con Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, y el encuentro se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas. Este estadio, que fue inaugurado en 1972, tuvo un costo de construcción de 43 millones de dólares y cuenta con capacidad para 79,451 espectadores.

El más ruidoso del mundo: es famoso por la pasión de su afición. De hecho, ostenta el Récord Guinness del estadio abierto más ruidoso del planeta, alcanzando los 142.2 decibelios en 2014 (un nivel de ruido similar al de un avión de combate despegando a pocos metros).

Un diseño estratégico: su diseño fue muy innovador para la época en la que fue inaugurado. Este estadio se construyó específicamente para el fútbol americano y su forma de tazón doble garantiza que haya una excelente vista al campo de juego desde casi cualquier asiento.

Un estacionamiento legendario: horas antes de los partidos, su estacionamiento se llena de miles de aficionados cocinando barbacoa y con mucha música de fondo. Es considerada una de las mejores experiencias previas a partidos en Estados Unidos.

El antecedente de la Selección argentina: los vigentes campeones del mundo ya jugaron un partido de este Mundial en el Arrowhead Stadium. Se trata de la goleada 3-0 a Argelia, por la primera fecha del Grupo J, donde Lionel Messi se lució con un hat-trick.

El hogar de los Chiefs: este estadio es en el que hacen de locales los Kansas City Chiefs, un equipo que se consagró campeón de la NFL en 1969, 2019, 2022 y 2023.

El partido entre el elenco albiceleste y los europeos será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por Mitre Patagonia 90.5, la transmisión comenzará apenas finalice el cotejo que van a jugar Noruega ante Inglaterra, otro de los cotejos de cuartos de final donde saldrá el otro semifinalista.