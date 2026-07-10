El rionegrino Ignacio Malcorra ya dio un paso importante hacia su regreso a Unión de Santa Fe. El llamado del entrenador de los "Tatengues" Leonardo Madelón fue determinante para seducir al experimentado mediocampista, quien ve con muy buenos ojos volver al club donde dejó un grato recuerdo y convertirse en una de las caras del nuevo proyecto futbolístico.

Sin embargo, la operación todavía está lejos de quedar cerrada. El principal inconveniente no pasa por Unión, sino por la situación contractual que el jugador mantiene con Independiente, institución con la que tiene vínculo vigente hasta diciembre.

El Rojo mantiene una deuda con "Nacho" Malcorra y pretende que el futbolista renuncie a ese dinero para concederle la libertad de acción. Del otro lado, el jugador entiende que, al menos, debe percibir lo que ya tiene devengado, aunque está dispuesto a resignar el salario correspondiente a los últimos meses de contrato para facilitar la negociación. Ese punto económico es, por estas horas, la gran traba que impide que la transferencia avance hacia su definición.

Una pieza clave para el nuevo Unión

Mientras las conversaciones entre el nativo de Río Colorado e Independiente de Avellaneda continúan, en Unión siguen atentamente cada movimiento. Leonardo Madelón considera al volante surgido en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, que registra pasos por Aldiosivi de Mar del Plata, Lanús, Rosario Central en el fútbol argentino y con un par de temporadas en equipos mexicanos, una incorporación determinante para potenciar un plantel que sufrió numerosas bajas y que necesita sumar experiencia, jerarquía y liderazgo de cara al Torneo Clausura.

Con apenas dos semanas por delante para el inicio del campeonato, el entrenador pretende contar cuanto antes con el futbolista para que pueda realizar la pretemporada junto al resto del grupo y convertirse en el conductor futbolístico del equipo.

Otros quieren al rionegrino

No obstante, el Tatengue ya sabe que no está solo en la carrera por el mediocampista. En los últimos días aparecieron nuevos interesados con poder de seducción. Barcelona de Ecuador sigue de cerca la situación desde hace varias semanas y mantiene su interés vigente. A esa lista también se sumaron Deportivo Riestra e Instituto de Córdoba, que comenzaron a moverse para intentar convencer al jugador.

Por eso, en Santa Fe saben que el tiempo también juega su partido. La prioridad de Malcorra continúa siendo resolver su salida de Independiente y, si logra destrabar ese conflicto, Unión buscará avanzar rápidamente para concretar un regreso que ilusiona a Madelón y a los hinchas tatengues.