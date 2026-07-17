Hay finales que se juegan por la gloria. Y hay otras que empiezan mucho antes, con una carrera contra el reloj, los precios y la disponibilidad. La definición del Mundial 2026 entre Argentina y España ya entró en la historia incluso antes de que la pelota comience a rodar: se convirtió en la final más cara del mundo.

El duelo entre la Albiceleste y la Roja no solo pondrá frente a frente a dos potencias del fútbol mundial, campeonas vigentes de América y Europa. También generó una verdadera revolución fuera de la cancha, con valores récord en entradas, vuelos y servicios para los miles de hinchas que sueñan con ocupar una butaca en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La pasión argentina volvió a desafiar cualquier límite. Después de la clasificación frente a Inglaterra, la demanda explotó y conseguir un lugar para ver a Lionel Messi disputar una nueva final mundialista se transformó en una misión casi imposible.

En la plataforma oficial de la FIFA, los precios de las entradas para el partido decisivo arrancan en los 8 mil dólares para la categoría más económica. Una cifra que supera ampliamente los valores de cualquier otro encuentro del torneo y que marca un récord absoluto en la historia de los Mundiales.

Para dimensionar la locura, el duelo de semifinales ante Inglaterra tuvo localidades desde los 3 mil dólares, mientras que los cuartos de final frente a Suiza habían sido el partido más accesible para seguir a la Selección, con entradas desde unos 800 dólares.

En los mercados de reventa comenzaron a aparecer cifras todavía más impactantes. Algunas publicaciones alcanzaron valores cercanos al medio millón de dólares, con especuladores que buscan aprovechar la desesperación de los fanáticos en las horas previas al partido más esperado del planeta.

La conexión entre Argentina y Nueva York se convirtió en una de las rutas más buscadas del momento. Aerolíneas Argentinas debió sumar vuelos especiales hacia la ciudad estadounidense luego de que las primeras operaciones se agotaran en cuestión de horas.

Los pasajes alcanzaron valores desde los 5 mil dólares en clase económica y llegaron hasta los 10 mil dólares en categoría ejecutiva. Además, los vuelos internos dentro de Estados Unidos también aumentaron sus precios por la enorme cantidad de hinchas que buscan llegar a Nueva York y regresar después de la final.

Miles de argentinos ya preparan su desembarco en Manhattan para teñir de celeste y blanco las calles de la ciudad. El tradicional banderazo previo a la final promete convertirse en una de las postales más fuertes de la Copa del Mundo.

Mientras Argentina busca su cuarta estrella y España intenta conquistar su segundo título mundial, los hinchas juegan su propio partido lejos del campo de juego.

Porque esta vez, ver una final del mundo no solo requiere ilusión. También requiere una fortuna.