El 15 de julio de 2026 quedó marcado no solo por la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, sino también por un gesto especial de Lionel Messi hacia el conductor Ángel de Brito. Tras el triunfo por 2 a 1, Messi envió un mensaje privado al periodista, fortaleciendo la relación cercana que mantienen desde hace tiempo.

En su programa, Ángel de Brito contó que después de compartir en redes sociales un video celebrando el gol argentino, recibió un mensaje directo de Messi que decía: “¡Qué alegría!”, comentando la historia publicada. Este hecho emocionó al conductor y evidenció la conexión personal entre el futbolista y el entorno mediático argentino.

Messi saludó a Ángel de Brito tras triunfo en semifinales Mundial 2026

Un vínculo estrecho y cotidiano que mantienen De Brito y Messi

De Brito ha señalado en otras ocasiones que la familia de Messi sigue atentamente sus programas televisivos, lo que confirma un vínculo estrecho y cotidiano. Romi Scalora, miembro del equipo de Ángel Responde (Bondi Live), expresó su admiración por Messi con una frase contundente: “Es un genio”. Este nuevo intercambio se suma a múltiples gestos que reflejan la cercanía entre el capitán argentino y figuras relevantes del medio.

En enero de 2026, durante una entrevista con Diego Leuco y Nico Occhiato, Messi reveló detalles sobre sus hábitos frente a la televisión y su relación con Antonela Roccuzzo. Afirmó ser fanático del programa de Ángel de Brito, confesando: “Si miro. Me gusta, soy un poco como mi vieja, me divierte. A Anto no le gusta mucho, yo soy más del espectáculo, para estar al día no más e informarme un poco”.

Además, el jugador habló sobre la complicidad entre su esposa y la humorista Momi Giardina, participante de MasterChef Celebrity (Telefe). Contó entre risas que Antonela y Momi se escriben y disfrutan juntas el programa, aunque no conoce los detalles de sus conversaciones.

Messi también detalló cómo el cambio horario afecta su rutina, especialmente al vivir en Estados Unidos: “Parece que no pero dos horas menos te cambian un montón y más cuando nosotros tenemos una rutina muy determinada”.

En una faceta más personal, el capitán argentino admitió ser obsesivo con el orden, incluso influyendo en la organización de Antonela, y destacó que su hijo Thiago sigue sus pasos en este aspecto, mientras que Mateo y Ciro se parecen más a su madre.

Respecto a su lado romántico, Messi reconoció: “Si, la verdad es que soy poco demostrativo pero tengo mi lado romántico”. Detalló que suele dejar pequeños regalos para Antonela durante el día, ya que ambos están separados por muchas horas debido a sus obligaciones.

También confesó que existen desafíos en la pareja, ya que Antonela es más expresiva y romántica, mientras él es más frío. Recordó una discusión en la que le pidió un cambio en la actitud de su esposa, diciendo: “En un momento me planté y le dije, ‘ya no sos como antes’, le hice un planteo porque había cambiado su actitud por como soy yo”.

Finalmente, Messi bromeó sobre el gusto de su madre por el teatro y su admiración por Ángel de Brito, indicando que si dependiera de ella estaría siempre en el programa LAM.