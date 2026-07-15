La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó dos imágenes completamente opuestas: la euforia de la Scaloneta y la frustración del plantel inglés.

En ese contexto apareció Jude Bellingham, una de las principales figuras de Inglaterra durante el torneo, quien se acercó hasta Valentín "Colo" Barco mientras los argentinos celebraban.

Según pudo verse en la transmisión televisiva, el volante inglés le propinó un golpe al defensor argentino, provocando un momento de tensión que rápidamente fue controlado por jugadores de ambos equipos.

Las imágenes se viralizaron en pocos minutos

El episodio fue captado por las cámaras de televisión y rápidamente comenzó a circular en X, Instagram, TikTok y otras redes sociales.

Los videos generaron miles de comentarios entre los aficionados, quienes debatieron sobre la reacción del futbolista del Real Madrid después de la derrota inglesa.

Hasta ahora, la FIFA no emitió un comunicado oficial sobre el incidente.

Un partido con alta carga emocional

La semifinal entre Argentina e Inglaterra ya llegaba rodeada de una enorme expectativa por la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

Dentro de la cancha hubo intensidad durante los 90 minutos y, una vez consumada la remontada argentina y el pase a la final, la tensión continuó fuera del juego. Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y enfrentará a España en la definición del título.

Qué consecuencias podría tener el episodio

Aunque el Mundial para Inglaterra terminó con esta derrota, el comportamiento de Bellingham podría ser analizado por los órganos disciplinarios de la FIFA si consideran que existió una conducta antideportiva.

Por el momento no trascendieron denuncias formales ni reclamos públicos por parte de la delegación argentina.