En busca de continuar su defensa del título, Argentina se enfrenta a Cabo Verde desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16vos de final del Mundial 2026. Luego de ganar su grupo con comodidad, la Scaloneta, que tendrá otra vez a Lionel Messi como titular, se medirá ante los Tiburones Azules, que sorprendieron metiéndose como segundo de su zona. Si la Albiceleste logra el triunfo, jugará en octavos de final contra el ganador del cruce entre Australia y Egipto.

Después de tres triunfos en tres partidos ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), Argentina afronta el inicio de la fase eliminatoria en una Miami colmada por hinchas argentinos ante una selección africana que ya sorprendió al pasar la primera fase y buscará dar uno de los grandes golpes del Mundial en el primer duelo de la historia entre ambos. Luego de ser preservado ante los jordanos, duelo donde igualmente ingresó y marcó un gol, Messi volverá a ser titular ante los caboverdeanos.

Messi volverá al once tras ser suplente ante Jordania. (Foto: Juano Tesone - Clarín)

En cuanto al resto del equipo, la única duda de Lionel Scaloni luego del entrenamiento de hoy pasa por el lateral izquierdo. Mañana se confirmará si Facundo Medina vuelve a ocupar ese lugar como lo hizo en los primeros dos juegos o si Nicolás Tagliafico se mantiene de titular. Por otra parte, el DT confirmó que Cristian Romero está bien volverá a la zaga para hacer pareja con Lisandro Martínez y, en ataque, Lautaro Martínez sigue ganándole la partida a Julián Álvarez como el acompañante de Messi.

Por el lado de Cabo Verde, la selección africana ya hizo historia en su debut absoluto en un Mundial al avanzar de ronda tras quedar en el segundo puesto del Grupo H por encima de Uruguay y Arabia Saudita. Fueron tres empates, ante España, los charrúas y los saudíes, los que le terminaron dando el boleto a 16vos. Ahora, la misión de los conducidos por Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, será ir por su primera victoria, una misión difícil pero que sería uno de los batacazos más grandes de la historia.

En su debut mundialista, Cabo Verde fue una de las sorpresas de la fase de grupos. (Foto: Reuters)

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Deroy Duarte, Kevin Lenini, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Willy Semedo y Dailon Livramento. DT: Pedro Leitao Brito

TV: Telefé, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).