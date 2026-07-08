Suiza todavía celebraba la clasificación a los cuartos de final del Mundial tras superar a Colombia en una dramática definición por penales, pero su entrenador, Murat Yakin, ya tenía la mente puesta en el próximo desafío. El técnico del conjunto europeo comenzó a calentar la previa del choque frente a Argentina y dejó declaraciones que rápidamente llamaron la atención.

El entrenador reconoció la jerarquía del equipo de Lionel Scaloni, aunque dejó en claro que sus dirigidos llegan con la ilusión de dar el gran golpe del torneo. "Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible", afirmó en conferencia de prensa apenas consumada la clasificación.

Lejos de mostrarse intimidado por el poderío albiceleste, Yakin destacó las virtudes de su plantel y la confianza que ganó el equipo a lo largo del campeonato. "Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores y la calidad del grupo nos permiten pensar en grande. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo", sostuvo.

Además, el técnico aseguró que Suiza conoce bien la intensidad con la que compiten los seleccionados sudamericanos y anticipó un encuentro de máxima exigencia. "Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos. Todos los partidos son importantes y sabemos lo que significa enfrentar a una selección como Argentina", agregó.

Las declaraciones del entrenador no fueron las únicas que alimentaron la expectativa. Zeki Amdouni, uno de los héroes de la clasificación tras convertir en la tanda de penales ante Colombia, también se refirió al cruce que se viene y dejó una frase que refleja la magnitud del desafío para los europeos. "Voy a jugar contra Messi. Ya puedo retirarme tranquilo", expresó entre risas.

De esta manera, la previa de los cuartos de final comenzó varios días antes del pitazo inicial. Argentina buscará seguir defendiendo la corona mundial, mientras que Suiza llega fortalecida por su histórica clasificación y convencida de que puede dar una de las grandes sorpresas del torneo.