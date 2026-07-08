Francia desplazó a Argentina y pasó a encabezar el ranking FIFA justo antes de que comiencen los cuartos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo sumó 1.925,86 puntos, superando a la albiceleste, que quedó segunda con 1.913,71, mientras España se ubicó tercera con 1.912,34, según la clasificación en vivo difundida por Football Ranking.

El avance de Francia implica un salto de dos posiciones respecto a la tabla previa, donde se encontraba en el tercer puesto. Por su parte, Argentina descendió un escalón pese a seguir en carrera en la Copa del Mundo. Este cambio se explica principalmente por la campaña de Francia en el torneo, que le permitió acumular los puntos necesarios para consolidarse en la cima del fútbol mundial.

Argentina pese al triunfo quedó segunda

La ilusión sigue intacta pese al ranking

Argentina había llegado al Mundial como líder del ranking tras recuperar el primer puesto en junio. Sin embargo, ahora se mantiene apenas por delante de España en una pugna muy ajustada entre los tres mejores equipos del planeta.

La FIFA mantiene como última actualización oficial la publicada el 11 de junio y tiene prevista una nueva publicación para el 20 de julio, un día después de la final del Mundial. Por eso, la tabla actual funciona como una referencia en vivo para medir el desempeño de los seleccionados conforme avanza el torneo.

Así, antes de que se disputen los cuartos de final, Francia se posiciona como el nuevo líder virtual del ranking FIFA, Argentina es su inmediato perseguidor y España completa el podio en un margen estrecho de puntos.