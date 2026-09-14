En lo que será una semana histórica para el deporte en Neuquén, el equipo argentino de tenis partió rumbo a la provincia para disputar la serie de Copa Davis ante Turquía, que tendrá lugar el 19 y el 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che. El equipo, conformado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante y los doblistas Andrés Molteni y Guido Andreozzi se van aclimatando para el duelo ante los otomanos buscando los pasar a los Qualifiers 2027.

La delegación que partió a Neuquén, además de los tenistas, contó con la presencia del capitán Javier Frana junto al subcapitán Eduardo Schwank y al sparring Juan Manuel La Serna. Los entrenamientos en el Ruca Che comenzarán desde el día de mañana hasta el día viernes. Las prácticas serán abiertas a la prensa desde mañana hasta el jueves 17 de septiembre, un par de días antes del comienzo de la serie.

Con la organización ya en marcha, se espera que Argentina juegue con un lleno total ante Turquía. Se espera una gran cantidad de público en Neuquén, con entradas agotadas en lo que será la primera vez que un encuentro de la Copa Davis se dispute en la Patagonia. Además, será la oportunidad para que el combinado nacional alcance el triunfo número 100 en su historia en la competición.