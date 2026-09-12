Así quedará el Ruca Che: nuevo piso, equipamiento y espacios renovados para recibir la Copa Davis

A pocos días de convertirse en sede de la Copa Davis, el estadio Ruca Che atraviesa una renovación integral con obras destinadas a modernizar sus instalaciones, mejorar sus servicios y adecuar el espacio para recibir competencias deportivas de nivel internacional. Los trabajos forman parte de una puesta en valor del histórico escenario neuquino, que este año también se prepara para celebrar el aniversario 122 de la ciudad.

Ubicado en Antártida Argentina 3900, el estadio será escenario de la serie entre Argentina y Turquía entre el 19 y 20 de septiembre, uno de los principales eventos internacionales del tenis por equipos. El Ruca Che es administrado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos de Neuquén (ECyDENSE), dependiente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Una renovación integral del estadio

El plan de obras incluyó intervenciones en distintos sectores del edificio para actualizar su infraestructura y mejorar las condiciones para deportistas, espectadores y organizadores de eventos.

El estadio neuquino suma mejoras edilicias y nuevo equipamiento para grandes eventos deportivos y culturales.

Entre los trabajos principales se realizó el reemplazo del piso deportivo, con la instalación de 1.350 metros cuadrados de parquet profesional de guatambú. También se renovaron 850 metros cuadrados de piso cerámico y se realizaron tareas sobre la cubierta del edificio para evitar filtraciones.

En el interior del estadio se reacondicionaron sectores de uso cotidiano, con mejoras en baños, pasillos, vestuarios y oficinas. Además, se incorporaron nuevos sistemas de iluminación, señalética y pintura general.

Las nuevas instalaciones y mejoras

Entre las principales obras realizadas en el Ruca Che se destacan:

Renovación completa del piso deportivo con parquet profesional de guatambú.

Reacondicionamiento de la cubierta del edificio para prevenir filtraciones.

Renovación de 16 baños con luces de sensores y canillas de autocorte.

Actualización de instalaciones eléctricas y del sistema de iluminación.

Renovación y unificación de butacas, con la incorporación de 900 nuevas unidades.

Remodelación de la Sala VIP “Oscar ‘Loco’ Ibáñez”.

Construcción y adecuación de palcos VIP.

Modernización de los cuatro vestuarios.

Incorporación de un guardarropas y un camarín para artistas.

Cerramiento de espacios bajo gradas y descansos internos de escaleras.

Nuevos accesos y puesta en valor exterior

Los trabajos también alcanzaron la parte externa del estadio, con mejoras en los accesos y espacios complementarios. Se colocaron nuevas aberturas, se realizaron tareas de parquizado y se adecuó el estacionamiento.

El histórico estadio neuquino luce renovado con nuevas instalaciones, tecnología y espacios modernizados.

Sobre calle Antártida Argentina se construyeron nuevas veredas y se incorporó cartelería. Además, se optimizó el ingreso destinado a ambulancias para facilitar la circulación de vehículos de emergencia durante eventos masivos.

Como parte de la recuperación histórica del lugar, el antiguo parquet instalado en 1995 fue reutilizado para crear una escultura ubicada en el patio delantero del estadio, como un homenaje a la trayectoria del Ruca Che.

Equipamiento deportivo de última generación

La renovación incluyó también la incorporación de tecnología para competencias y espectáculos. El estadio sumó tableros LED digitales, considerados únicos en la región, y tres pantallas LED, una de ellas ubicada sobre la Torre 1 con una dimensión de 5 por 3 metros.

Trabajos de renovación transforman el Ruca Che a días del encuentro entre Argentina y Turquía.

Además, se instalaron cronómetros deportivos digitales de cuatro caras, una consola de operación, cortinas automáticas en las torres y nuevas jirafas deportivas.

Con estas mejoras, el Ruca Che llega renovado a la Copa Davis y suma infraestructura para continuar funcionando como uno de los principales espacios de la Patagonia para eventos deportivos, culturales y sociales.