El regreso de la Copa Davis a territorio nacional después de dos años y medio tendrá una particularidad: por primera vez, la competencia desembarcará en la Patagonia. Entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, e Estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén será el escenario del cruce frente a Turquía por el Grupo Mundial I.

Así, antes de emprender el viaje, el plantel participó de la tradicional despedida en el Tenis Club Argentino junto a sponsors, socios de la Asociación Argentina de Tenis y medios. Frana estuvo acompañado por Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone y Andrés Molteni, mientras que Guido Andreozzi se sumó más tarde tras disputar el dobles del US Open.

El capitán advirtió que la jerarquía previa no será suficiente para resolver la eliminatoria. “En la Copa Davis, el ranking pasa a un segundo plano porque se trata de una competencia donde no hay lógicas y cualquier rival puede dar una sorpresa”, sostuvo. Y marcó la premisa para sus dirigidos: “La clave está en enfocar el 100% de la energía en el rendimiento personal y mantener la guardia alta con el máximo respeto profesional”.

Para Cerúndolo, actual número 25 del mundo, el desembarco de la competencia en el interior representa una oportunidad especial para acercar al público. “Es algo buenísimo para que la gente pueda vivirlo. Estamos muy contentos. Queremos transmitir la pasión dentro de la cancha, contagiar y que la gente se enganche”, expresó el mejor argentino del ranking, que viene de alcanzar los octavos de final del US Open. Luego añadió: “La Copa Davis es un torneo aparte. Jugamos por nuestro país, nos da una energía y una motivación diferente, no jugás solo vos”.

Tirante, por su parte, llega con el envión de la mejor temporada de su carrera y ocupa el puesto 42 del ranking ATP. “Lo tomo como un premio a todo lo que vengo haciendo este año. Creo que tengo mucho para sumar al equipo”, señaló. En 2026 consiguió triunfos ante Novak Djokovic, Taylor Fritz y Ben Shelton, todos ellos dentro del Top 10. Navone, en tanto, regresará al plantel después de su gran victoria frente al serbio en el US Open. “Es la semana más linda del año”, afirmó el jugador de 9 de Julio.

La experiencia de Molteni completa una formación que apuesta a la unión del grupo. “Es por lo que jugamos al tenis”, afirmó el especialista en dobles, quien también destacó el valor de compartir la experiencia: “Este es un deporte bastante solitario, pero acá se hace todo en conjunto. Es algo que nos gusta mucho y a todos nos hace bien poder ir acompañados, representar a Argentina y poder ir al interior, a Neuquén, donde sabemos que a la gente le gusta mucho el tenis”.

La expectativa en la sede ya es total: las 3.000 localidades del Ruca Che se agotaron en menos de media hora. El sorteo será el viernes 18 de septiembre a las 11, mientras que la acción comenzará el sábado 19 desde las 12 con los dos singles. El domingo 20, a partir de las 11, se jugarán el dobles y los restantes individuales. El quinto punto se disputará solamente si resulta necesario. Todo podrá verse en vivo por TyC Sports.

El desafío tendrá además un premio doble. Un triunfo permitirá acceder a los Qualifiers 2027 y alcanzar las 100 series ganadas en la historia de la Copa Davis. Del otro lado estará un conjunto turco integrado por Mert Alkaya (300°), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1774°).