La Selección Argentina femenina de básquet perdió este domingo por 92 a 81 frente a Hungría en Estambul, Turquía, en el penúltimo partido del grupo A del torneo clasificatorio al Mundial. La derrota dejó al equipo dirigido por Gregorio Martínez con un panorama complicado y obligado a jugarse todo en la última jornada.

El conjunto albiceleste llegó a tener el partido controlado en el tramo final del tiempo regular, pero no logró sostener la ventaja. A falta de tres segundos, Hungría encontró el empate a través de Virag Takacs-Kiss y llevó el encuentro al tiempo suplementario, donde el equipo europeo fue claramente superior.

En la prórroga, las húngaras marcaron la diferencia con un parcial de 15-4 que terminó de inclinar el resultado. La gran figura del partido fue Reka Lelik, quien aportó 24 puntos y una valoración de 28 para liderar la remontada de su selección.

Con este resultado, Argentina suma una victoria -ante la anfitriona Turquía- y tres derrotas, frente a Australia, Canadá y Hungría. El registro deja al seleccionado sudamericano con escaso margen y dependiendo de otros resultados para mantener sus aspiraciones mundialistas.

La última oportunidad será el martes, cuando enfrente a Japón, que marcha último en el grupo. El equipo de Martínez deberá ganar sí o sí y esperar una combinación favorable de resultados en el resto de los partidos para mantener viva la ilusión de clasificarse al Mundial.