Se jugaron este sábado los cotejos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Provincial femenina que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe). Tres equipos de la capital, Club Atlético Neuquén, Deportivo Confluencia, Unión Vecinal de Colonia Valentina y 4 de Agosto de Chos Malal lograron el boleto a las semifinales del torneo.

Confluencia mostró su jerarquía ante Club Chos Malal, y en la vuelta terminó cerrando la serie con un sólido 7 a 1 para un global de 13 a 2. dos de Brisa Chamblas, más uno de Jazmín Jara, Paloma Salamanca, Carla Plaza, Candela Godoy y Camila Girardi los goles del local. Ayelén Pereyra el descuento del elenco del norte.

En Colonia Valentina, Unión Vecinal también cumplió de local, en la ida había ganado por 3 a 1 en La Chacra a Independiente, como local volvió a imponerse por 2 a 1, cerrando el global por 5 a 2. Ahora las verdes, se verán las caras ante Confluencia en una final anticipada.

Foto: Neuquén Deportivo

Por otro lado del cuadro, Atlético Neuquén en el estadio Libertador General San Martín del barrio Bouquet Roldán en el oeste capitalino, dio la sorpresa de cuartos de final. Derrotó con amplitud a Maronese por 5 a 1 conn los goles de Soledad Lorenzo y Micaela Ferreyra que anotaron por duplicado, el restante de Paula Pailaleo y cerró el global 6 a 2.

La otra sorpresa estuvo en Mitre y Agote en el macrocentro de la capital, donde 4 de Agosto de Chas Malal se llevó la clasificación al norte neuquino, superando a Pacífico por 1 a 0, cerrando el global 3 a 1.