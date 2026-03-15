River Plate apoya el Día Mundial del Síndrome de Down con camisetas inclusivas

El club Atlético River Plate se sumó a una campaña global durante el duelo de este domingo frente a Sarmiento Junín por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo. Para esa jornada, el plantel utilizará camisetas con números diseñados por la artista catalana Anna Vives, reconocida por crear una tipografía inclusiva.

La propuesta forma parte de Visible IN, un proyecto que impulsa la igualdad social y la visibilidad de las personas con discapacidad. La iniciativa es promovida por la Fundación Itinerarium de España, con el acompañamiento de la Fundación River, que se sumó nuevamente a la acción.

En los últimos días, Anna Vives visitó el estadio Monumental y fue recibida por el presidente Stefano Di Carlo. Tras recorrer las instalaciones y mantener una charla con autoridades del club, ambos posaron con la camiseta que llevará la tipografía creada por la artista en 2012, considerada la primera de carácter social a nivel mundial.

El proyecto de la tipografía Anna comenzó en 2011 y se completó un año después, cuando se transformó en la primera fuente tipográfica social de la historia. La iniciativa nació con el objetivo de promover valores de inclusión y visibilizar a las personas con discapacidad intelectual.

Este domingo, el Millonario usará camisetas diseñadas por Anna Vives.

“El proyecto comenzó con el diseño manual de las letras y luego se completó con la digitalización del alfabeto, lo que permitió que hoy pueda utilizarse en computadoras y en distintos soportes, buscando transmitir un mensaje que pone en valor a las personas y destaca que todos tienen un lugar de importancia dentro de la sociedad”, explicó el Millonario través de sus redes sociales.

Desde su lanzamiento, la tipografía logró una enorme difusión internacional, con más de 15 millones de descargas en más de 80 países, lo que consolidó el alcance del proyecto impulsado por la artista catalana. No será la primera vez que la institución participe de esta propuesta. El club ya había formado parte de la campaña en 2013, cuando la propia artista le entregó una camiseta a Ramón Díaz antes del cruce ante Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En aquella oportunidad, las casacas utilizadas fueron subastadas y lo recaudado se destinó a ayudar a chicos con síndrome de Down. Ahora, el equipo de Núñez volverá a involucrarse y será el único representante argentino dentro de esta edición, que también contará con clubes como Barcelona, Porto, Universidad Católica, Corinthians, América de México, Dinamo de Kiev y Kaizer Chiefs.