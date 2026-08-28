Argentina superó a Puerto Rico, 89 a 75, en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y dio un paso firme en el camino que viene recorriendo en busca de la clasificación al Mundial de Basquetbol de Qatar 2027. Por el mismo grupo F, Bahamas venció a Uruguay por 103 a 94 y Canadá derrotó a Panamá, 86 a 66.

La tabla de la Zona F está con Canadá al frente, 7-0, Argentina aparece detrás con 6-1, Uruguay con 5-2, mientras que Bahamas tiene 3-4 y tanto Puerto Rico como Panamá registran 2-5.

En el grupo E, República Dominicana, dirigida por Néstor García, le quitó el invicto a Brasil, 94 a 90; Estados Unidos venció a Chile, 89 a 71 y México a Colombia, 112 a 86. Posiciones: Estados Unidos y Brasil, 6-1; Dominicana 5-2; México y Colombia, 4-3 y Chile, 2-5.

El partido

El equipo nacional tuvo un buen primer cuarto con sus tiros a distancia (5-11), con 2 de 2 de Nicolás Brussino, y formando una muy buena sociedad Facundo Campazzo y Gabriel Deck (9 puntos).

Argentina ganaba 25-18 en el último minuto y los puertorriqueños metieron un parcial de 7-0 entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo: 25-25. Si bien los boricuas le dieron poco valor a la pelota y sumaron numerosas pérdidas, crecieron a fuerza de triples y dominando en los rebotes, estampando un parcial de 15-5: de perder 25-18 a ganar 33-30.

De todos modos, un mejor cierre y una gran aparición de Leandro Bolmaro en ambos costados de la cancha, Argentina volvió a equilibrarse y se fue a vestuarios 43-42.

El tercer cuarto Argentina se impuso 21-12, dominando ante un rival liviano y poco consistente, más allá de los méritos de la albiceleste para incomodarlo defensivamente. El 64-54 con el que ingresó la Selección al cuarto final era una diferencia importante frente a un equipo que no había mostrado hasta ahí demasiados recursos para nivelar. Así y todo Puerto Rico se puso a 6 en cuatro minutos y no le dio para más.

Porque Argentina tuvo en Campazzo, Deck y Bolmaro a un tridente decisivo, estableciendo 14 de máxima, para transitar el último tramo sin sobresaltos, de hecho, terminó con esa diferencia.

El principal goleador fue Gabriel Deck, con 23 puntos (2-5 en triples, 6-8 en dobles y 5-6 en libres). Facundo Campazzo terminó con 10 asistencias y 13 puntos. Mientras que Bolmaro completó 15 puntos (3-3 en t3 y 3-5 en t2).

Lo que viene

El próximo compromiso argentino será el lunes, en Québec, ante el local Canadá, desde las 20.10. Los restantes partidos de la albiceleste para cerrar la ventana serán ante Bahamas, el jueves 26 de noviembre y contra Canadá, el domingo 29 de noviembre, ambos en Mar del Plata. Mientras que los últimos dos serán de visitante, en febrero de 2027 -sin fecha confirmada-, ante Puerto Rico y Bahamas.

Los tres primeros del Grupo F obtendrán la clasificación directa al Mundial.

El cuarto todavía tendrá una oportunidad, considerando que también avanzará el mejor ubicado en esa posición entre los grupos E y F. En total, América dispone de siete plazas para Qatar.