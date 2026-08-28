La agenda de las grandes figuras que estarán en la Expo Deportes de Neuquén

Este sábado 29 de agosto, la ciudad de Neuquén vivirá una jornada especial en la que la historia y actualidad del deporte provincial se cruzarán en un megaevento que convocará a héroes del ayer y protagonistas del presente, a sus formadores, entrenadores e instituciones, enmarcada en la primera edición de la Expo Deporte, conmemorando el día del Deportistas Neuquino.

La propuesta que lleva adelante el ministerio de Juventud, Cultura y Deportes, El epicentro será la Ciudad Deportiva ubicada en Lanín al 1700 del barrio La Sirena, desde las 9 y hasta las 21 con entrada libre y gratuita.

Destacados expositores, presencia de emblemas del deporte neuquino y múltiples actividades deportivas, recreativas y culturales le darán vida a un acontecimiento enmarcado en los festejos por el Día del Deporte en Neuquén, que se celebra el 12 de agosto de cada año.

Matías “Coco” Gallo Bevegni - Confianza en construcción.

La instalación de tres amplias globas y una variada agenda de actividades dentro del predio de las 127 hectáreas enmarcarán una celebración única que busca homenajear no solo a los deportistas neuquinos, sino también a sus entornos, formadores, entrenadores, dirigentes e instituciones que ofrecen el principal soporte para su desarrollo.

La Expo Deportes Neuquén 2026 contará además con una agenda de disertaciones, presentaciones y conversatorios, con referentes del deporte, la salud, la comunicación y la gestión.

Germán Portanova, DT de la selecicón argentina, dirá presente

* 09:30 h | Marcelo Dubie - Construcción del deportista: pilares fundamentales en su formación.

* 10:30 h | Presentación de ADN Pehuén.

* 11:00 h | Gonzalo Bonadeo - Clubes sociales: el milagro argentino. Entrevista a los deportistas neuquinos Iñaki Basiloff, Gisella Bonomi y Javier Carriqueo.

* 12:40 h | Germán Portanova , director técnico de la Selección Argentina Femenina de fútbol - Hablemos de fútbol femenino.

, director técnico de la Selección Argentina Femenina de fútbol - Hablemos de fútbol femenino. * 13:55 h | Javier Carriqueo y Verónica Galván - Running para todas las edades. Running como estilo de vida.

* 14:40 h | Luis Nowak - Club Inteligente: IA aplicada al deporte.

* 15:45 h | Susana Zemin - Entrenamientos para adultos mayores, derribando mitos.

* 16:50 h | Dr. Sergio Luscher - Prescripción de la actividad física.

* 17:45 h | Matías “Coco” Gallo Bevegni - Confianza en construcción.

- Confianza en construcción. * 19:55 h | Cintia Videla - Cómo gestionar alianzas estratégicas.

El evento tendrá una gran cobertura de Prima multimedios, con trasmisión en vivo en diferentes eventos que pasen dentro del predio de Ciudad Deportiva. El ingreso será libre y gratuito, mientras que para participar en las actividades se realizará inscripción previa.