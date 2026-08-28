Se pone en marcha el Torneo Regional Federal Amateur 2026, competencia que contará con 246 clubes de las 8 regiones, representando a 332 ligar. LIFUNE dice presente, con 5 equipos que se presentan con varios objetivos.

Divididos en dos grupos, los cinco clubes de la provincia comienzan este fin de semana una nueva temporada en la cuarta categoría del fútbol argentino, que tendrá por última vez cuatro ascensos al Federal A, y mandará a los que jugarán en el próximo Argentino del interior.

El Grupo 12 estará conformado por Maronese, Alianza, Independiente y Rio Grande. Mientras que San Patricio irá la 11 contra equipos de la Liga Deportiva Confluencia: Unión de Allen, La Amistad de Cipolletti, y el Deportivo Roca.

Maronese vs Independiente, uno de los juegos de la fecha 1

Maronese se preparó para ser protagonista, donde se destaca el retorno de Sebastián Jeldres, delantero formado en la institución con pasado en categorías superiores. En el oeste capitalino intentará volver a los primeros planos de la competencia, donde supo ser protagonista en más de una oportunidad.

“Arrancamos con la misma ilusión de todos los clubes. Trataremos de llegar lo más lejos posible, no queremos participar, queremos competir” dijo su DT, Mario Gómez.

Rio Grande es el debutante en la categoría. El joven club capitalino logró su plaza por ganar el clasificatorio Patagónico. Jugará la competencia con la gran base del actual plantel y sumó jugadores zonales de diferentes clubes neuquinos. Ciudad Deportiva será su casa donde buscará ser la gran sorpresa.

“El objetivo es hacer un buen papel y poder competir con todos los equipos de igual a igual, estos torneos tratamos de lograr ese plus, entendiendo que es nuestra primera participación. No importa los jugadores que tengamos en campo, vamos a tratar de jugar buen fútbol, con la mejor intensidad posible”. dijo su entrenador José Rickemberg.

Rio Grande hará su debut en la categoria

El bicampeón del fútbol neuquino inicia como uno de los candidatos a pelear por el ascenso. Con una sólida base de jugadores, acompañamiento de Cutral Co, y refuerzos, Alianza va por el salto al próximo Federal A.

"El objetivo nuestro es siempre pelear el torneo. Ganamos un bicampeonato después de 15 años, y la gente demostró el cariño que tiene a este plantel. Queremos llegar al último partido, se protagonistas en la Copa Neuquén, y esperemos que este año podamos pelear arriba en el regional". Dijo su DT Jorge “Pulpo” Lencina.

Por su parte, independiente también será uno de los que peleará en lo más alto. Además de mantener su plantel, sumó nombres puntuales que lo volverá un equipo con pretensiones. El equipo que viene jugando 22 temporadas consecutivas a nivel Federal, buscará dar el salto.

“Queremos pasar la primera rueda, ponernos de cara a los playoffs y ver quiénes son los rivales. Creemos que estamos para pasar y pelear, tenemos rivales muy fuertes, pero esperamos estar a la altura del torneo” dijo Roger Morales, DT del rojo neuquino.

San Patricio integra el grupo con otros tres equipos de Rio Negro.

San Patricio será el único neuquino que irá a otra zona. El Santo fue en la última edición el club que más lejos llegó. Renovó DT en medo de la competencia y buscará dar el gran golpe entre los rionegrinos.

“Este regional es importante para El Chañar porque quieren repetir lo logrado el año pasado, queremos llegar lo más lejos posible, hay que ser realista de que los ascensos son difíciles porque todos se están preparando y reforzando muy bien”. Expresó Fabián Riquelme, director técnico.

La primera fecha tendrá actividad netamente el domingo, desde las 16hs Maronese recibirá en el oeste capitalino a Independiente con arbitraje de Martín Molina, mientras que Rio Grande hará su debut ante Alianza, mismo horario, pero con arbitraje de Nelson Garrido.

Por otro lado, en el grupo 11, el santo recibe a Deportivo Roca 16hs con Emilio Cubría como árbitro, mientras que la Amistad se verá las caras ante Unión de Allen; Ezequiel escobar impartirá justicia.