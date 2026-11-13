La Bombonera se prepara para una noche de clásico. Argentina y Uruguay volverán a encontrarse este viernes, desde las 20, en un duelo que, aunque aparece en el calendario como un amistoso internacional, tendrá todos los condimentos de uno de los enfrentamientos más apasionantes del fútbol sudamericano. Dos camisetas históricas, una rivalidad que atraviesa generaciones y un escenario que promete una temperatura especial.

Será un partido con varios ingredientes. Del lado argentino, marcará el inicio de una nueva etapa luego de que Lionel Scaloni confirmara su continuidad al frente de la Selección. Del otro estará Uruguay, que atraviesa un proceso de reconstrucción y tendrá a Diego Forlán como entrenador interino, luego de la salida de Marcelo Bielsa.

La pelota comenzará a rodar a las 20 en el estadio de Boca, en lo que será la edición número 198 del Clásico del Río de la Plata. El historial favorece a la Argentina, que acumula 92 victorias frente a las 58 de Uruguay, mientras que los otros 46 encuentros terminaron empatados.

Pero las estadísticas quedarán de lado cuando el árbitro marque el comienzo. Porque estos partidos tienen una historia propia y difícilmente se jueguen como un simple amistoso. La intensidad, los duelos individuales y el orgullo de representar a dos de las selecciones más importantes del continente estarán presentes desde el primer minuto.

Argentina comienza una nueva etapa con Scaloni al mando

La Albiceleste tendrá una noche especial. Después de la confirmación de Lionel Scaloni al frente del seleccionado, el entrenador comienza a proyectar el futuro de un equipo que buscará sostener su protagonismo internacional.

Para esta doble fecha FIFA, el técnico confeccionó una lista de 28 futbolistas, con algunas caras nuevas, regresos y ausencias importantes. Entre las novedades aparecen Aarón Anselmino y Mariano Troilo, mientras que Gonzalo Montiel vuelve a estar entre los convocados.

Una de las principales incógnitas pasa por Emiliano Martínez. El arquero atraviesa la recuperación de una fractura de mandíbula y su presencia todavía no está asegurada. En caso de no estar disponible, Gerónimo Rulli aparece como una alternativa para ocupar el arco.

Scaloni tampoco podrá contar con Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González, todos afuera por distintas lesiones. A ellos se suman las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que no fueron incluidos en la convocatoria.

Además, el entrenador decidió no convocar futbolistas de Boca debido a los compromisos decisivos que afronta el conjunto xeneize, entre ellos la final de la Copa Sudamericana y la semifinal de la Copa Argentina.

En el último enfrentamiento entre ambos, correspondiente a las Eliminatorias, Argentina se quedó con la victoria gracias a un tanto de Thiago Almada. Ahora, buscará repetir ante su clásico rival, en una noche que también servirá para comenzar a observar las alternativas de cara a los próximos desafíos.

Uruguay apuesta por Forlán y busca recuperar su identidad

Del otro lado estará una Celeste que atraviesa un momento de cambios. Después de la salida de Marcelo Bielsa, Diego Forlán asumió de manera interina la conducción del seleccionado, mientras la Asociación Uruguaya de Fútbol define sus próximas autoridades.

El exdelantero tendrá la responsabilidad de conducir a un equipo que busca recuperar su mejor versión y encontrar respuestas futbolísticas después de un período de resultados adversos.

Para este compromiso, Forlán recupera nombres importantes. Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Agustín Canobbio aparecen nuevamente entre las alternativas, aunque el mediocampista del Real Madrid arrastra una molestia física que deberá ser evaluada.

Una de las ausencias que llamó la atención fue la de Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata y una de las figuras del equipo en su camino hacia la final de la Copa Libertadores.

En tanto, Giorgian de Arrascaeta y Maximiliano Araújo destacaron el crecimiento del grupo y la intención de comenzar a construir una nueva etapa para el combinado charrúa.

Uruguay, además, tiene un antecedente reciente que invita a la expectativa: su última presentación en La Bombonera terminó con una victoria por 2-0, con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez.

Las probables formaciones de Argentina y Uruguay

Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Franco Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.

Argentina vs. Uruguay: horario y dónde ver en vivo

Partido: Argentina vs. Uruguay.

Competencia: Amistoso internacional – Fecha FIFA de noviembre.

Día: viernes 13 de noviembre.

Horario: 20 horas.

Estadio: La Bombonera.

Entrenadores: Lionel Scaloni (Argentina) y Diego Forlán (Uruguay).

La Selección tendrá su penúltima presentación del año antes de viajar a Córdoba, donde el martes 17 enfrentará a Costa Rica. Pero antes tendrá una prueba de carácter frente a Uruguay. Porque cuando se cruzan argentinos y uruguayos, la palabra amistoso suele quedar en segundo plano.