Lionel Scaloni terminó con la incertidumbre y confirmó que continuará como entrenador de la Selección argentina hasta 2030. En la conferencia de prensa que brindó este jueves 12 de noviembre en el predio de Ezeiza, el oriundo de Pujato explicó los motivos que lo llevaron a cambiar de opinión y seguir al frente del equipo nacional.

Después de varias semanas de incertidumbre sobre su futuro, el entrenador reconoció que atravesó un momento complicado y que necesitaba tomar distancia para analizar lo que venía. Sin embargo, el trabajo con el cuerpo técnico y la posibilidad de seguir compitiendo al máximo nivel fueron determinantes para tomar la decisión.

“Nunca dije que no iba a continuar, pero el tiempo cura todo. El palo de no haber ganado la final es duro, te obliga a ver lo que viene y a recargar las pilas. Nos pusimos a ver jugadores y eso fue una buena señal. Hay material y se puede seguir compitiendo”, explicó Scaloni.

En ese sentido, el técnico también remarcó que nunca cerró definitivamente la puerta a su continuidad, aunque consideró necesario tomarse un tiempo antes de resolver su futuro.

“Nunca cerré la puerta en el momento difícil, pero era justo que me tome ese tiempo y ser sincero. Esa sinceridad, tanto mía como del cuerpo técnico, hizo que esté acá”, agregó.

De esta manera, Scaloni seguirá al frente de la Selección argentina, con el objetivo de sostener el proyecto que llevó al equipo a conquistar la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Con la continuidad confirmada, el entrenador podrá enfocarse en los próximos compromisos de la Albiceleste y en la preparación del camino que tendrá por delante el seleccionado.