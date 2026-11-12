El particular contrato de Lionel Scaloni con la AFA para seguir siendo el entrenador de la Selección Mayor guarda una cláusula de salida inédita que se ganó el campeón del mundo.

Hasta aquí, desde la gestión Julio Grondona se acostumbraba a estampar firmas por períodos mundialistas, con renovaciones automáticas a favor de todas las partes al momento de la clasificación a la próxima Copa de la FIFA.

Esta vez, quien tomó el sartén por el mango fue el propio seleccionador, quien acordó con el presidente Claudio Tapia una manera de salir previamente sin poner ni un solo peso.

Las negociaciones entre AFA y Lionel Scaloni se iniciaron hace meses, y el técnico logró quedarse con la clásula de salida a medio término a su favor.

Scaloni se guardó el derecho de decir basta tras la Copa América del 2028. El santafesino no vincula esto a cuestiones de resultados, sino a posibles incumplimientos por parte de AFA o un desgaste pronunciado de la relación laboral en los próximos años.

Ya sin Lionel Messi, el DT oriundo de Pujato tiene todo el poder y, si bien todos acordaron dejar de lado sus diferencias por los próximos cuatro años, todo está por verse.

Un nuevo ciclo

Scaloni fue claro en la conferencia de prensa de esta tarde, previo al amistoso contra Uruguay en La Bombonera: “Comienza un nuevo proceso”, dijo.

Además de la baja de Messi (lo decidió el 10) y Nicolás Otamendi, el técnico cortó a Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso y ya había resuelto lo propio con Alejandro Gómez y Marcos Acuña. La renovación estará bien marcada y con la clasificación al Mundial asegurada, no habrá presiones en cuanto a resultados.

La única pálida en las tratativas del seleccionador fue que no pudo convencer al ayudante de campo Walter Samuel para continuar. El ex marcador central relanzará su carrera a nivel de clubes.