Argentina logró una épica clasificación superando a Egipto en Atlanta por 3-2 en un partido que perdía 0-2 entrando al minuto 80´, hasta Cristina Romero, Lionel Messi, y Enzo Fernández dieron vuelta el cotejo.

Es la tercera vez que Argentina da vuelta un partido en un mundial, la primera en fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.

En el mundial de 1978, el equipo de Cesar Luis Menotti comenzó perdiendo ante Hungría en el debut con gol de Czapo, pero por intermedio de Luque y Bertoni, se quedó con el triunfo, que terminaría posteriormente con la corona.

El segundo caso fue en Estados Unidos 1994, cuando el equipo que dirigía Alfio Basille se impuso ante Nigeria por 2-1. Samson Siasia puso el primero, Claudio Caniggia por duplicado lo dio vuelta.

Además, este 3-2 ante Egipto significó la primera vez que el equipo de Scaloni consigue levantar un partido en competencias oficiales.