En un partido muy difícil de explicar, la Selección Argentina le ganó 3-2 a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. Parecía imposible, porque los egipcios se pusieron 2-0 por los goles de Yasser Ibrahim en el primer tiempo y de Mostafa Ziko en el segundo. Pero la Scaloneta dibujó una épica que parecía imposible: primero descontó Cristian Romero, luego Messi igualó la historia y Enzo Fernández puso el 3-2 para la Albiceleste, que está metiéndose en la siguiente ronda.

En un primer tiempo de menos a más, un arranque tibio le costó la desventaja a la Selección. El rival disputó la pelota en esos primeros minutos y, por arriba, alcanzó el 1-0. Un centro al segundo palo le cayó a Ibrahim, que con un anticipo sobre Lisandro Martínez decretó el 1-0. La respuesta pudo ser inmediata, porque Nicolás Tagliafico generó un penal con una buena trepada, sin embargo Messi sigue torcido desde el punto penal y Shobir le negó el tanto. Desde esa adversidad, Argentina reaccionó desde el juego y empezó a generar ocasiones.

Desde la pausa de hidratación, Shobir se transformó en figura con otras dos tapadas. La primera, ante un cabezazo de Alexis Mac Aliister, mientras que luego una atajada in extremis ante una definición de primera de Julián Álvarez volvió a negarle el empate a la Scaloneta que en el segundo tiempo intentó, pero empezó a sufrir las réplicas de Egipto, que anunció con el gol de Ziko que luego fue anulado por una falta a Lisandro Martínez. Minutos después, en un gol que sí valió, otra réplica le dio a los Faraones el 2-0, nuevamente marcado por el '11' del conjunto africano.

Sin embargo, el espíritu competitivo de la Selección Argentina se apresentó en el partido. Ya jugado y sin fichas, con Messi de lanzador, llegó el descuento: centro del '10' y cabezazo de Romero para el 1-2. Y tan sólo cuatro minutos después, apareció él, que no había tenido un buen partido pero su obstinación, sus ganas de ganar, pudieron más. Tras una serie de rebotes, Messi la enganchó de zurda para el 2-2 que descomprimía la angustia y despertaba la ilusión.

Messi, tras fallar un penal, empató para Argentina en un partido infartante. (Foto: AP)

Parecía que el duelo se iba al alargue, pero quedaba una bala más que iba a ser definitiva. Julián Álvarez se la sacó a Salah en área propia y despegó el pase para Lautaro Martínez, que pareció aletargar el ataque pero terminó sacando un centro espectacular para Enzo Fernández, que llegó como delantero y cabeceó como si fuera un experto para cambiársela de palo a Shobir y despertar un festejo avasallante. Victoria épica de Argentina, que otra vez pese a no jugar bien encontró la manera. El llanto de Messi en el final lo dice todo: quiere seguir su camino, el camino de todos, hacia una nueva Copa del Mundo.

Argentina 3-2 Egipto, los goles

A los 14 minutos llegó el tanto que dio la ventaja a Egipto. Llegó el centro desde la derecha de Ateya al segundo palo para el anticipo de Ibrahim, que puso el 1-0 con un cabezazo al palo izquierdo.

En la segunda mitad, luego de un tanto previamente anulado, Egipto ejecutó una nueva contra perfecta para ponerse 2-0. Haissem Hassan recibió con espacios, gambeteó hacia afuera y sacó un centro justo para la llegada de Ziko, que estableció un nuevo gol egipcio para enmudecer el Mercedes-Benz Stadium.

Pero sobre el final del partido, lo que parecía una eliminación segura empezó a tomar la cara de una remontada. Messi se tiró sobre la derecha, empezó a recibir libre y metió un gran centro para el anticipo de cabeza de Romero, que ganándole a su marcador le venció las manos con su testazo a Shobir para el 1-2.

Tan sólo cuatro minutos después, con un vendaval argentino sobre el arco, Egipto no aguantó y llegó el 2-2 de Argentina. Un centro pasado que Lautaro Martínez dejó en cancha, un toque fortuito de Gonzalo Montiel y un balón que le quedó a Messi, que de volea estampó el 2-2 y el alivio argentino.

Ya en tiempo de descuento, cuando parecía que el alargue se avecinaba, a Argentina le quedaba algo más, y terminó consumando una remontada épica. Una gran recuperación de Julián Álvarez en su propio área derivó luego en una pelota larga para Lautaro Martínez sobre la derecha. El del Inter esperó y sacó un centro al segundo palo para un Enzo Fernández que luego de recorrer más de 50 metros llegó para meter un cabezazo espectacular y poner el 3-2 que selló el pase a cuartos.

Shobir le atajó el penal a Messi

Minutos más tarde, Argentina reaccionó y consiguió un penal para restaurar la igualdad. Enzo Fernández encontró el desmarque de Nicolás Tagliafico a espaldas de la defensa y le metió un gran pase al lateral, que fue derribado por Haissem Hassan. El árbitro Letexier dio penal y Messi se hizo cargo, sin embargo su remate cruzado fue detenido por Mostafa Shobir, que sostiene la victoria de los Faraones.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Mohanad Lasheen, Marawan Attia, Emam Ashour; Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Haissem Hassan. DT: Hossam Hassan.

TV: Telefé, DSports, TyC Sports y Paramount+.

Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta).

Árbitro: François Letexier (Francia).

La llegada de Argentina

Con Lionel Messi siendo el primero en bajar del micro, la delegación de la Albiceleste ya está en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para disputar el duelo ante Egipto. Con tres cambios confirmados, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán el pase a cuartos.

Así llegan al duelo

Tras superar con mucha dificultad a Cabo Verde en 16vos de final, Argentina va por el objetivo de continuar la defensa mostrando una mejor imagen futbolística. De cara a este encuentro, todo indica que Lionel Scaloni tiene todo listo y serán tres las modificaciones en el once: Nicolás Tagliafico vuelve al lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina, en el medio Leandro Paredes se mete en lugar de Thiago Almada y arriba Julián Álvarez reemplazará a Lautaro Martínez.

Julián Álvarez y Messi volverán a ser dupla de ataque.

Por su parte, Egipto llega dispuesto a seguir haciendo historia. Luego de eliminar a Australia por penales tras el 1-1 en tiempo regular y el alargue, los Faraones consiguieron llevarse su primer duelo de muerte súbita en Mundiales y llegan a Atlanta en busca del batacazo. Su entrenador, Hossam Hassan sostuvo la fe en sus hombres: "Desde nuestra perspectiva, sabemos que no será un partido sencillo y que no pondremos las cosas fáciles al rival. Llevaremos nuestra ambición al límite para brindar alegría a nuestra nación y a nuestros aficionados". En principio, el DT egipcio alinearía a los mismos que consiguieron el pase ante los Socceroos.