En una nueva jornada tan difícil como inolvidable, Lionel Messi volvió a ser protagonista de una enorme victoria de la Selección Argentina. Después del triunfo 3-2 ante Egipto, el capitán habló tras un duelo donde se lo vio con una enorme emoción en el final y valoró la reacción de la Albiceleste, que volvió a levantarse en un momento clave.

El rosarino de 39 años volvió a marcar, esta vez el gol del parcial 2-2, volvió a expresar lo complicado que resultó conseguir otro paso adelante hacia la defensa del título. "Felicidad por la clasificación y cómo lo hicimos, se había puesto muy duro por el 2-0. Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial, todos los partidos se están dando así de igualados".

Acerca del encuentro, Messi describió sus sensaciones durante el encuentro y explicó su emoción del final: "Fue un desahogo y un alivio por cómo se dio todo, por errar el penal, por cómo lo patée. Creo que si yo metía el penal la dinámica del partido hubiera sido otra porque estábamos bien pese al gol que nos hicieron". Además, añadió: "No nos queríamos ir y no podíamos terminar de esta manera. Este grupo se merecía seguir estando, así que la emoción fue por todo eso".

Además, marcó las sensaciones de cómo se fue dando la remontada: “Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido, nos quedaba tiempo y lo pudimos dar vuelta en los 90. Es una locura lo que hizo este grupo hoy". Por último, dejó un mensaje para la gente albiceleste: "Muy feliz, muy contento de que la gente pueda seguir disfrutando de lo que hacemos. Ojalá sigamos".