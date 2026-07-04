Final vibrante y clasificación sufrida para la Selección Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, donde debió recurrir al alargue para superar a una Cabo Verde que confirmó por qué fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni se impuso 3-2 en un partido cambiante, intenso y cargado de emociones hasta el último minuto.

Argentina había comenzado mejor y encontró la ventaja a los 28 minutos gracias a Lionel Messi. Tras una pausa de hidratación que cortó el ritmo del encuentro, el capitán recibió un pase profundo, controló dentro del área y definió con precisión junto al palo para el 1-0, en una jugada que parecía encaminar la historia.

Sin embargo, Cabo Verde respondió en el complemento con personalidad. A los 59 minutos, Duarte aprovechó una buena acción ofensiva del conjunto africano y sacó un remate potente para establecer el 1-1, sorprendiendo a la defensa argentina y devolviendo la incertidumbre al partido

El duelo se volvió de ida y vuelta, con Argentina intentando imponer su jerarquía y Cabo Verde sosteniendo el orden y la intensidad. El campeón del mundo volvió a adelantarse en el inicio del alargue con Lisandro López, que apareció en el área para empujar una jugada que había iniciado Messi, poniendo el 2-1 para la Albiceleste.

Pero la respuesta africana no tardó. A los 103 minutos, Cabral sacó un remate potente que volvió a igualar el marcador 2-2, llevando el partido a un nivel de dramatismo absoluto y obligando a Argentina a buscar una vez más la ventaja.

El golpe definitivo llegó en el segundo tiempo del alargue, cuando una acción aérea terminó con un gol en contra de Borges tras una intervención de Cristian Romero, que había conectado un centro de Messi. El desvío significó el 3-2 que le devolvió la ventaja a la Selección Argentina en el tramo decisivo.

En los minutos finales, la Albiceleste sostuvo la diferencia con oficio, experiencia y control del balón, ante una Cabo Verde que dejó todo hasta el cierre pero no pudo volver a igualar. El equipo de Scaloni logró así una clasificación trabajada, en un partido que exigió al máximo y que quedará como uno de los más intensos del torneo.