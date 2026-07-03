El enfrentamiento de este viernes entre la Selección argentina y Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 ha puesto a este país africano en el radar de los turistas argentinos, un destino hasta ahora poco explorado por viajeros de la región.

Con playas de arenas blancas y aguas turquesas, el archipiélago de Cabo Verde se presenta como una joya emergente del turismo en África occidental. El país está formado por diez islas volcánicas, de las cuales ocho tienen población estable. Su territorio abarca unos 4500 kilómetros cuadrados y cuenta con cerca de 520.000 habitantes.

Para quienes planean visitar Cabo Verde, los especialistas recomiendan los bimestres junio-julio y septiembre-noviembre como las mejores épocas para viajar. Sin embargo, la conectividad aérea representa un desafío importante, ya que no existen vuelos directos desde Argentina hacia el archipiélago.

Trayecto, tiempos y valores

El trayecto desde Buenos Aires suele incluir al menos tres escalas. Una ruta común es Buenos Aires - Estambul, luego Estambul - Lisboa y finalmente Lisboa - Isla de Sal, uno de los principales puntos de entrada a Cabo Verde. Otra opción es volar primero a Barcelona y desde allí tomar vuelos directos hacia el país africano.

El tiempo total de viaje puede extenderse entre 20 y 30 horas, dependiendo de las conexiones y tiempos de espera en los aeropuertos intermedios.

En cuanto a alojamiento, los precios en hoteles de cuatro estrellas con desayuno incluido comienzan en torno a US$1643 por persona. Para quienes prefieren la modalidad "todo incluido", los costos mínimos ascienden a US$1810.

El Mundial 2026 impulsa el turismo hacia Cabo Verde, un destino exótico y poco explorado

Sumando los gastos de vuelos internacionales y una estadía estándar, un turista argentino debería calcular un presupuesto total aproximado de US$8475, lo que equivale a unos 11,8 millones de pesos al cambio vigente.

Este interés turístico en Cabo Verde surge en un contexto mundial donde la atención está puesta en el Mundial 2026, que no solo promueve el deporte, sino también el conocimiento de destinos poco convencionales, abriendo nuevas posibilidades para viajeros argentinos.