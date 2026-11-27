La ciudad de Neuquén se prepara para vivir la quinta edición de la Regata de la Confluencia, que se desarrollará este sábado 28 y domingo 29 de noviembre. La competencia reunirá a unos 250 palistas y tendrá como escenario los ríos Neuquén y Limay, con un recorrido cercano a los 58 kilómetros distribuidos en cuatro etapas.

La propuesta volverá a combinar deporte, naturaleza y turismo, con participantes de distintos puntos del país y la región. Además, buscará ofrecer un espectáculo para quienes acompañen la competencia desde las costas y los distintos sectores del Paseo Costero. La Regata de la Confluencia se convirtió en una de las propuestas destacadas del calendario náutico regional y nacional. En su edición anterior reunió a más de 250 embarcaciones, con representantes de nueve provincias argentinas y de Chile.

Además, la organización volverá a utilizar el sistema de cronometraje mediante chips electrónicos, una herramienta que permite realizar un seguimiento más preciso de cada embarcación y agilizar la clasificación. Con casi 58 kilómetros de competencia, dos jornadas y cuatro etapas, Neuquén y Senillosa volverán a ser escenario de un evento que pone en valor los recursos naturales de la región y el crecimiento del deporte náutico.

“El canotaje en Neuquén y Río Negro son potencia a nivel mundial. Lo han demostrado en el último Campeonato Mundial que se ha realizado en Gualeguaychú. Entonces, tanto Río Negro como Neuquén van a estar presentes a través de cada uno de los clubes correspondientes. Después tenemos a los palistas chilenos, que todos los años presentan la delegación del país vecino, y eso nos pone muy contentos" dijo Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén.

por su parta, la subsecretaria de Deportes, María Fernanda Villone resaltó que "Es una regata que realmente está instalada no solamente en el calendario de la provincia y de la localidad, sino también a nivel nacional e internacional. Acompañar este tipo de eventos deportivos, que traen un impacto económico tremendo a la ciudad y también impulsan todo el desarrollo deportivo que se tiene durante el año, es el resultado de mucho trabajo detrás de todo lo que genera el equipo que conduce Mauricio y de toda la Intendencia".

"Esto permite posicionar a la ciudad de Neuquén y a la provincia, porque hablamos de un deporte que siempre nos da sorpresas. Cada vez que nuestros palistas compiten a nivel nacional e internacional, no hay vez que no traigan una medalla. Va a ser un evento muy importante y estamos invitando a todos los vecinos y vecinas a que se acerquen, acompañen, alienten y lo disfruten" dijo María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete.

Etapas 1-2 del primer día

Cuatro etapas para recorrer los dos ríos

El recorrido estará dividido en cuatro pruebas. La primera, denominada Río Neuquén, tendrá su largada en calle Figueroa al fondo y continuará hacia la confluencia de los ríos, para luego avanzar por el Limay en contracorriente hasta el balneario Albino Cotro.

La segunda etapa será un circuito de velocidad de aproximadamente tres kilómetros. Partirá desde el mismo balneario, avanzará aguas arriba pasando por los clubes y la escollera hasta llegar a Río Grande, donde los competidores realizarán el giro para regresar al punto de partida.

El domingo llegará uno de los tramos más exigentes: la tercera etapa tendrá su largada en el camping municipal Los Mimbres, en Senillosa, con una partida masiva al estilo Le Mans. Serán 33 kilómetros de recorrido por los distintos cauces hasta llegar al sector de Colonia Valentina, en cercanías de la Balsa Las Perlas.

Finalmente, la cuarta etapa unirá Colonia Valentina con el balneario Albino Cotro, completando así el desafío deportivo.