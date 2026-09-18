Argentina ya tiene todo listo para salir a la cancha. Luego del sorteo que definió los cruces de la serie ante Turquía, el equipo capitaneado por Javier Frana brindó una conferencia de prensa en Neuquén y dejó sus sensaciones a pocas horas del comienzo de la Copa Davis en el Estadio Ruca Che.

El conjunto nacional volverá a disputar una serie como local después de más de dos años y medio y lo hará en un escenario especialmente preparado para la ocasión. La cancha rápida instalada en el Ruca Che fue uno de los principales temas de la conferencia, con buenas sensaciones por parte de los integrantes del equipo.

Javier Frana, capitán del equipo argentino, durante la conferencia previa a la serie. Exclusivo Mejor Informado.

Javier Frana destacó la rápida adaptación de sus dirigidos a la superficie y remarcó las diferencias respecto de la serie disputada ante Corea del Sur.

“Encontramos una superficie como la esperábamos, una superficie que deja jugar mucho, que se puede jugar muy bien, nada que ver a la que habíamos jugado a principio de año en Corea. Estamos todos muy contentos jugando en un gran nivel y nos pudimos adaptar muy rápido todos”, señaló el capitán argentino.

En la misma línea, el equipo coincidió en que las condiciones encontradas en el Ruca Che son favorables para desarrollar su juego. La superficie, además, fue especialmente acondicionada para esta serie y recibió una valoración positiva de los tenistas argentinos.

“Completamente de primer nivel. Por ahí no se juega mucho en Argentina indoor cemento, entonces cuando recién llegaba tenía esa duda de cómo iba a estar la cancha, pero la verdad que está impresionante. Está muy linda para jugar, la pelota hace caso”, explicó.

Y agregó: “Creo que van a ser unos lindos partidos disputados. Estoy muy contento con la cancha y con el estadio acá en Neuquén”.

CERÚNDOLO Y EL VALOR DE JUGAR EN CASA

Francisco Cerúndolo será el encargado de abrir la serie este sábado ante Yanki Erel, desde las 12, en el primer punto de la eliminatoria. Para el número uno argentino, jugar por primera vez una serie de local tiene un significado especial.

Cerúndolo, durante la conferencia previa a su debut ante Yanki Erel. Exclusivo Mejor Informado

“Siempre claramente es una situación muy linda porque tenés ese acompañamiento, ese cariño que lo sentimos a la distancia. Nos habíamos acostumbrado y sensibilizado a realmente sentirnos muy acompañados, pero acá claramente que la situación de jugar en casa es distinta, es muy linda”, expresó.

Cerúndolo también destacó la atención recibida durante la estadía del equipo en Neuquén y todo lo que rodea a una serie de Copa Davis.

“Estamos hasta malcriados de todas las atenciones y atento todo el mundo a que estemos todos muy bien. Para nosotros es una muy linda experiencia. Son las cosas que quedan en el recuerdo después cuando uno mira para atrás, es todo lo que se vive, cómo se vive”, sostuvo.

El tenista argentino también remarcó que el gran objetivo de estos días fue llegar de la mejor manera al comienzo de la competencia.

TIRANTE Y EL ORGULLO DE SER SINGLE 2

Thiago Tirante, que afrontará el segundo punto ante Mert Alkaya, también habló de la importancia de la convocatoria y de su crecimiento desde aquella primera experiencia en Copa Davis ante Corea.

El platense reconoció que la designación lo tomó por sorpresa, aunque valoró la competencia interna que existe actualmente en el tenis argentino.

Tirante habló en la previa de la serie ante Turquía. Exclusivo Mejor Informado.

“Sabía que estaba jugando muy bien, pero Argentina es muy competitiva, tiene grandes jugadores que también no están acá y grandes personas. Siempre esa duda va a estar, aunque estés en los mejores rankings del mundo”, manifestó.

En ese sentido, Tirante puso en valor la dificultad que tuvo Frana para definir a los integrantes del equipo.

NAVONE, LISTO PARA EL EQUIPO

Mariano Navone también tuvo su lugar en la conferencia y dejó en claro que está preparado para cumplir el rol que le toque durante la serie.

El tenista señaló que todos encontraron comodidad tanto en la cancha como en la ciudad y destacó el buen momento con el que llegan después de la gira por Estados Unidos.

Mariano Navone, durante la conferencia del equipo argentino. Exclusivo Mejor Informado.

“Creo que todos estamos jugando bien. Estamos muy cómodos con la cancha, muy cómodos acá en Neuquén, también nos están tratando muy bien”, comentó.

Navone también habló de la posibilidad de ser requerido el domingo y dejó una definición que refleja el espíritu del equipo.

“Estar preparado, estar enfocado en lo que puedo hacer para aportar al equipo. Mañana va a ser desde el lado estando afuera, si el domingo se necesita o no estar también desde afuera, o en todo caso desde adentro, pero siempre dar lo mejor desde el lado que toque estar”, sostuvo.

Además, respaldó la decisión de Frana de elegir a Cerúndolo y Tirante para los primeros singles.

“Creo que acá hay un capitán que obviamente tiene que elegir y eligió los dos mejores jugadores que han estado jugando también en el último tiempo. Me parece que eso está muy bien. Así que nada, creo que apoyarlos a ellos y en el caso que toque jugar, entrar y dar lo mejor en todo sentido”, afirmó.

ARGENTINA YA TIENE SU CAMINO

El sorteo realizado en el Centro de Convenciones Domuyo definió el comienzo de la serie ante Turquía. Cerúndolo enfrentará a Yanki Erel este sábado desde las 12, mientras que Thiago Tirante jugará posteriormente ante Mert Alkaya.

Cerúndolo, Navone, Tirante, Andreozzi y Molteni, representantes argentinos en Neuquén. Exclusivo Mejor Informado.

El domingo, desde las 11, será el turno del dobles, con Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a Tuncay Duran y Arda Azkara. Luego, si la serie lo requiere, Cerúndolo volverá a salir a la cancha ante Azkara.

Con los cruces definidos, las palabras del equipo reflejaron una misma sensación: Argentina ya está lista para jugar una nueva serie de Copa Davis y hacerlo, esta vez, con el acompañamiento de su gente en Neuquén.