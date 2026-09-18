La Copa Davis ya se vive a pleno en Neuquén y este viernes tendrá uno de sus momentos más importantes antes del inicio de la competencia. Desde las 11:45, en el Centro de Convenciones Domuyo, se llevará a cabo el sorteo oficial de la serie entre Argentina y Turquía, instancia que definirá el orden de los partidos y los cruces de la primera jornada de acción en el Estadio Ruca Che.

La ceremonia servirá para confirmar a los singlistas elegidos por los capitanes y establecer el programa inicial de juego para el sábado y domingo. Una vez finalizado el acto protocolar, ambos equipos brindarán conferencias de prensa, comenzando por la delegación turca y cerrando con el conjunto argentino que lidera Javier Frana.

Foto: Gentileza Luis Amaolo. La previa de la serie entre Argentina y Turquía.

La expectativa crece minuto a minuto en la capital neuquina, que volverá a ser escenario de un evento deportivo de alcance internacional. La serie tendrá una característica especial: se jugará bajo techo, sobre una cancha rápida montada especialmente para la ocasión en el Ruca Che, un recinto con capacidad cercana a las 3.000 personas que permitirá a los espectadores estar muy cerca de los protagonistas y vivir una experiencia única.

Foto: Luis Amaolo. El Ruca Che, listo para recibir la Copa Davis.

Otro detalle que le aporta un sello distintivo a la eliminatoria es que se utilizarán las mismas pelotas empleadas en Roland Garros, uno de los cuatro torneos de Grand Slam del circuito mundial. Una particularidad que suma atractivo a una serie que pondrá en juego un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

Una jornada con tenis, chicos y mucha expectativa

Antes del sorteo, la actividad comenzará con una propuesta destinada a los más jóvenes. Entre las 10 y las 12 se desarrollará "El tenis en mi escuela", una iniciativa impulsada por la Asociación Argentina de Tenis junto a World Tennis y la Federación Neuquina de Tenis, que reunirá a unos 150 chicos en el Espacio Domuyo para acercarlos al deporte y compartir una experiencia vinculada al máximo certamen por equipos del tenis mundial.

La agenda continuará por la tarde con "El tenis en mi barrio", un festival abierto al público que se realizará entre las 17:30 y las 19:30 en el Polideportivo de Añelo, ampliando el impacto de la Copa Davis más allá de la cancha.

Mientras tanto, en el Ruca Che los entrenamientos continúan afinando detalles. Argentina volverá a jugar como local después de más de dos años y medio y lo hará con un plantel integrado por Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni. El sorteo terminará de despejar algunas incógnitas, aunque las miradas ya están puestas en un estadio que promete un clima especial para acompañar al equipo nacional en una cita histórica para Neuquén.