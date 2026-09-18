La espera está a punto de terminar. Este sábado 19 de septiembre, Argentina volverá a jugar la Copa Davis como local y Neuquén será el escenario de una serie que tendrá al Estadio Ruca Che como protagonista. El equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I, con un objetivo concreto: conseguir un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

La serie se desarrollará durante dos jornadas y tendrá su primer capítulo el sábado, cuando se disputen los dos encuentros de singles. La acción comenzará a las 12 del mediodía, hora argentina, y el segundo partido se jugará a continuación del primero.

El domingo llegará el turno del dobles, que abrirá la jornada desde las 11. Luego será el momento de los dos singles restantes, siempre que sean necesarios para definir la serie.

En total, la eliminatoria puede extenderse hasta cinco partidos. El equipo que consiga tres victorias se quedará con la serie y avanzará en el camino hacia los Qualifiers 2027.

El cronograma de Argentina-Turquía

Sábado 19 de septiembre

12:00: primer partido de singles.

primer partido de singles. A continuación: segundo partido de singles.

Domingo 20 de septiembre

11:00: partido de dobles.

partido de dobles. A continuación: tercer partido de singles, si es necesario.

tercer partido de singles, si es necesario. A continuación: cuarto partido de singles, si es necesario.

Dónde ver en vivo la Copa Davis

Para quienes no puedan acercarse al Ruca Che, habrá una alternativa para seguir toda la acción desde cualquier punto del país. RTN Radio y Televisión del Neuquén realizará la transmisión en vivo de la serie, llevando los partidos a las pantallas de todo el país.

Así, Neuquén se prepara para vivir un fin de semana especial, con el Ruca Che como escenario de una serie internacional que tendrá a Argentina buscando dar otro paso en su camino dentro de la Copa Davis.