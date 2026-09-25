Ya está en marcha el segundo tiempo de la final del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Argentina y Paraguay continúan igualando 0-0 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario luego de una primera etapa muy disputada, en la que ambos equipos generaron ocasiones de peligro pero no lograron quebrar el marcador. Con la medalla dorada en juego, la definición sigue completamente abierta y promete emociones hasta el final.

Argentina llega a la definición después de una clasificación sufrida. En las semifinales, derrotó 1-0 a Perú con un gol de Santiago Espíndola a los 89 minutos y consiguió meterse en la pelea por el oro. Paraguay, por su parte, también tuvo que esperar hasta los últimos instantes para sellar su boleto: venció 1-0 a Chile con un tanto de Milan Freyres sobre el final.

El antecedente inmediato entre ambos equipos favorece a la Albirroja. En la primera fecha del Grupo B, Paraguay se impuso 2-1 después de que Argentina comenzara ganando con un gol de Franco Domínguez. Junior Gamarra y Pedro Zarza dieron vuelta el encuentro para los guaraníes.

La Albiceleste luego se recuperó con una victoria 1-0 ante Uruguay, también con gol de Domínguez, y cerró la fase de grupos con un empate 1-1 frente a Venezuela. Ramiro Tulián marcó sobre el final para asegurar la clasificación argentina por diferencia de gol.

Paraguay, en tanto, tuvo un recorrido más sólido en la fase inicial. Después del triunfo ante Argentina, derrotó 2-0 a Venezuela y consiguió la clasificación a semifinales con una fecha de anticipación. Luego empató 1-1 con Uruguay y en semifinales superó a Chile con un gol agónico de Freyres.

La formación de Argentina

Diego Placente confirmó el equipo que irá en busca de la medalla dorada: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Uriel Ojeda.

DT: Diego Placente.

El once de Paraguay

La Albirroja saldrá con Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring.

DT: Antolín Alcaraz.