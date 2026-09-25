Días finales para la edición XIII de los juegos Suramericanos, competencia que se desarrolla en Rosario y donde hubo una fuerte presencia neuquina. Esteban Silva se colgó la medalla de plata en Tiro con arco, especialidad por equipo mixto con arco recurvo.

La dupla argentina, que tuvo al neuquino junto a Alma Pueyo, llegó a la final luego de superar en cuartos de final al equipo peruano por 5-1 ( 35-35, 35-29 y 38-32) y en semifinales a la dupla de Panamá, por 33-33, 37-36, y 37-33.

En el duelo final, la dupla brasilera mostró todo su nivel. Ana Caetano y Marcus Dalmeiro se quedaron con el triunfo con un sólido 35-31, 38-35, y 36-31.

Baigorria y Contreras cerca del podio

La atleta de Zapala quedó en la quinta colocación en lanzamiento de Martillo haciendo un registro de 57.45 metros. Competencia que fue ganada por la colombiana Gaviria.

Por su parte, Matías Contreras cerró su participación en la final de KX kayak Cross, donde quedó en la cuarta colocación.

Con esto, terminó la participación de los neuquinos con tres medallas de oro: Benjamín Gader en patín, José Luis Acuña en Taekwondo, y Facundo Chávez en Esports Valorant. una plata por intermedio de Silva, y los bronces de Abril Garzon en Madison, Contreras en Slalom, Manuel Turone en BMX, y Wanda Arca en Tiro con Arco.