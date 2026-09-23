Diego Placente vuelve a estar a las puertas de un título con una selección juvenil argentina. El entrenador clasificó a la Sub-19 a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 luego de vencer 1-0 a Perú en el estadio Marcelo Bielsa y extendió una particular marca en su ciclo al frente de las categorías formativas: disputará su cuarta final como técnico de un seleccionado argentino.

La clasificación llegó con suspenso y en el cierre. Cuando todo parecía encaminarse a los penales, Santiago Espíndola apareció dentro del área y sacó un derechazo bajo para marcar el 1-0 definitivo y darle a la Albiceleste el pasaje al partido por la medalla de oro. El mediocampista de River fue el héroe de una semifinal cerrada y muy disputada.

Pero el camino hacia la final también tuvo otros momentos de dramatismo. Argentina había conseguido su lugar entre los cuatro mejores después de empatar 1-1 con Venezuela en la última fecha de la fase de grupos. Cuando la clasificación parecía escaparse, Ramiro Tulián apareció en el segundo minuto de descuento para rescatar el empate y asegurar el boleto a semifinales.

El partido decisivo

Ahora, Placente tendrá nuevamente un partido decisivo por delante. El entrenador ya sabe lo que significa llegar a una final con los juveniles argentinos: la primera fue en 2017, cuando condujo a la Sub-15 al título del Sudamericano de la categoría después de vencer 3-2 a Brasil en San Juan. Aquella remontada significó, además, el primer campeonato argentino en la historia del certamen.

La segunda definición llegó en 2024, cuando dirigió a la Selección Sub-20 en el tradicional torneo COTIF L’Alcúdia. Argentina alcanzó la final después de golear 3-0 a Elche, pero cayó 1-0 ante Uruguay y terminó como subcampeón.

Un año después llegó otra definición de enorme peso: Placente llevó a la Sub-20 hasta la final del Mundial de Chile 2025. La Albiceleste llegó con puntaje perfecto a ese partido, pero Marruecos se impuso 2-0 y dejó al seleccionado argentino con el subcampeonato mundial.

Ahora aparece un nuevo desafío y una nueva generación. La Sub-19 buscará la medalla de oro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 el próximo viernes en el Marcelo Bielsa. Para Placente será su cuarta final como entrenador de selecciones juveniles argentinas, una marca que refleja la continuidad de su presencia en las instancias decisivas desde aquel primer título conseguido en 2017.

La historia tendrá un nuevo capítulo en Rosario. Después de superar a Perú en una semifinal que se resolvió sobre el final, Placente y sus juveniles volverán a jugar por un título. Esta vez, con una medalla de oro en juego.