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NO SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO

Argentina volvió a ganarle a México y se cruzará con Venezuela en la AmeriCup U18

La albiceleste, ya sin chances de acceder al Mundial, jugará por el quinto puesto.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 23:13
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Argentina venció a México 87-73 y jugará por el quinto puesto en la U18

Argentina derrotó esta tarde a México, 87 a 73 y jugará este domingo por el quinto puesto ante Venezuela en la AmeriCup U18 que se disputa en León, México.

El equipo dirigido por el bahiense Mauro Polla salió a jugar después de perder ayer la posibilidad de acceder al próximo Mundial U19 de 2027, aunque jugó con la seriedad que merece el torneo. Por segunda vez Argentina venció a México, que aún no pudo ganar en lo que va de la competencia.

Gonzalo Aman fue el principal anotador albiceleste, con 15 puntos. En el global, Argentina anotó 12 de 26 en triples. En el otro partido que determinó los cruces de mañana, Venezuela superó a Dominicana, 80 a 74.

En las semifinales se enfrentarán Canadá-Puerto Rico y Estados Unidos-Brasil.

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