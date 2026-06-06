Luego de ocho exitosas fechas nocturnas que convocaron a cientos de fanáticos de la velocidad, este domingo 7 de junio las picadas regresan en horario diurno al autódromo Parque Provincia de Neuquén de Centenario para vivir una jornada que promete grandes emociones tanto para los participantes como para el público.

A qué hora comienza la actividad en el autódromo de Centenario

La actividad comenzará a las 10.30 con la apertura de puertas y desde las 11 se desarrollarán las pruebas libres y competencias de motos y autos, en una programación que reunirá a los principales exponentes de la disciplina de la región. La expectativa es muy alta, ya que la organización cuenta con más de 100 participantes confirmados entre autos y motos, lo que anticipa un tremendo domingo de picadas en la recta centenariense.

Las categorías de autos estarán integradas por 11, 10, 9, 8 y 7,5 segundos, además de FLTD y Top Libre. En motos competirán las categorías 11, 10, 9, 8 y 7,5 segundos, junto con 2 Válvulas y Top Libre.

En horario diurno volverán las picadas

Desde la organización recordaron que tanto la venta de entradas anticipadas como la preinscripción gratuita para competidores estarán disponibles únicamente hasta el sábado. Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos para el sector General y 25.000 pesos para el sector VIP. En tanto, quienes adquieran sus entradas el día del evento deberán abonar 20.000 pesos para el sector General y 30.000 pesos para el sector VIP.

Luego de una primera parte del calendario desarrollada íntegramente en horario nocturno y con una gran respuesta del público, el regreso de las picadas de día genera una enorme expectativa entre pilotos, equipos y aficionados, que volverán a encontrarse en uno de los escenarios más convocantes de la región.

La organización invita a todos los amantes de los fierros a ser parte de una jornada cargada de adrenalina, velocidad y grandes espectáculos sobre la pista.