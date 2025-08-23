Argentina abrió la AmeriCup 2025 con una victoria ante Nicaragua

En el estreno de la AmeriCup 2025, la Selección Mayor Masculina de Argentina derrotó a Nicaragua 94 a 70 por el Grupo C de la competencia. La agenda continental en Managua continuará el domingo 24 a las 16.10 frente a República Dominicana, con transmisión en vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.



El duelo comenzó con un trámite equilibrado, en el que ninguno logró despegarse en el marcador. Fue un arranque de alto goleo, marcado por la dinámica del golpe por golpe. El selectivo argentino encontró soluciones en el perímetro con un 4/10 en triples, mientras que el local apostó con eficacia al juego interior para mantenerse a tiro (20-18).

El quiebre llegó en el segundo segmento. El regreso de José Vildoza potenció la presión y contagió al equipo en ambos costados de la cancha. Ese pasaje resultó ser determinante para encadenar un parcial de 15-6 en apenas 5 minutos. En ese tramo, la defensa nacional apretó al máximo y redujo a Nicaragua a solo 5 conversiones en tiros de campo.

El plantel albiceleste que va por la defensa del título en Managua