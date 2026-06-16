Desde las 22hs en Kansas, el seleccionado argentino inicia su camino por la Copa del Mundo 2026. El elenco de Lionel Scaloni defiende el título obtenido en Qatar 2022 y el primer paso será Argelia, cuarto seleccionado africano que se cruza en un debut mundialista.

Las estadísticas previas marcan un andar positivo de Argentina contra africanos, donde jugó un total de 7 partidos, con 6 triunfos y una derrota, marcó 11 goles y recibió 6. A nivel debuts, fueron cuatro partidos, siendo el primero la gran sorpresa en la historia de los mundiales.

En Italia 1990. El conjunto dirigido por Carlos Bilardo llegaba como campeón defensor tras la conquista de México 1986, pero en el partido inaugural sufrió un inesperado golpe ante Camerún, quien se impuso por 1 a 0 con gol de François Omam-Biyik. El juego agresivo por parte de los africanos, más los errores argentinos, llevaron a uno de los resultados más sorprendentes en los debuts mundialistas.

Doce años después, en Corea-Japón 2002, Argentina volvió a cruzarse con un representante africano en su debut. Fue triunfo por 1 a 0 frente a Nigeria, rival al que más enfrentó en la gran cita. Gabriel Batistuta de cabeza el único tanto del juego en un inicio que terminó en catástrofe para el seleccionado de Bielsa que se volvió en primera rueda.

Uno de los estrenos más exigentes se dio en Alemania 2006. El conjunto dirigido por José Pekerman enfrentó a una poderosa Costa de Marfil que contaba con figuras como el delantero del Chelsea Didier Drogba. Con autoridad y buen juego, se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola.

EL último debut Albiceleste ante un seleccionado africano fue en Sudáfrica 2010. El equipo comandado por Diego Maradona se encontró nuevamente con Nigeria, imponiéndose por 1 a 0 gracias a un cabezazo de Gabriel Heinze, resultado que marcó el inicio de una campaña que culminó en los cuartos de final.

Hoy desde las 22hs, Será el turno de Argelia, país ubicado en el norte de África y llega con la intención de dar otra sorpresa en un mundial que está rompiendo todo tipo de análisis previo, y que hasta el momento, tiene un buen inicio de los seleccionados africanos.

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