La Selección argentina tendrá este martes 17 de noviembre una nueva prueba en el inicio de una etapa diferente. Desde las 20, enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un amistoso internacional que marcará el cierre de su calendario de 2026. El historial entre ambos seleccionados es favorable para el sudamericano, que buscará terminar de buena forma el año.

La historia entre Argentina y Costa Rica tiene un claro dominador. A lo largo de siete enfrentamientos, la Selección albiceleste consiguió cinco victorias y dos empates, sin conocer la derrota frente al combinado centroamericano.

El primer capítulo se escribió el 6 de marzo de 1956, durante el Campeonato Panamericano disputado en México. Aquella jornada dejó uno de los partidos más atractivos de la serie: Argentina comenzó perdiendo 3-1, pero reaccionó y terminó imponiéndose por 4-3, con un triplete de Enrique Omar Sívori y otro tanto de Humberto Maschio.

Cuatro años después volvieron a encontrarse en dos oportunidades. El primer compromiso, disputado el 8 de marzo de 1960, terminó 0-0, mientras que el segundo, una semana más tarde, quedó en manos de Argentina por 2-0, gracias a los goles de Ermindo Onega y Jorge D'Ascenzo.

Después de casi cinco décadas sin enfrentamientos, volvieron a verse las caras el 26 de enero de 2010, en un amistoso disputado en San Juan. Con Diego Maradona como entrenador, el seleccionado nacional ganó 3-2 con tantos de José Sosa, Guillermo Burdisso y Franco Jara.

En marzo de 2011 volvieron a empatar sin goles en San José, Costa Rica. Sin embargo, pocos meses después tuvieron otro encuentro, esta vez por la Copa América disputada en Argentina. El 11 de julio de 2011, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la Albiceleste se impuso por 3-0 con dos goles de Sergio Agüero y uno de Ángel Di María. Aquella victoria le permitió avanzar a los cuartos de final del certamen.

El último antecedente se produjo el 26 de marzo de 2024, en un amistoso disputado en Los Ángeles, Estados Unidos. Costa Rica sorprendió y se puso en ventaja mediante Manfred Ugalde, pero el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta el resultado con un tiro libre de Di María, un tanto de Alexis Mac Allister y otro de Lautaro Martínez para sellar el 3-1.