El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se expresó ante la poca convocatoria de hinchas en la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en “La Bombonera”: “La gente valora el gasto que tiene: ir a una cancha es cuestión de cada uno, pero es incondicional; sabemos que cuando las papas quemen van a estar”.

El entrenador del conjunto nacional adelantó que hará entre 4 y 5 cambios en el equipo, sin brindar detalles de los nombres, para el encuentro ante Costa Rica, de este martes, en el estadio Mario Alberto Kempes; además, confirmó la vuelta de Emiliano "Dibu" Martínez como titular bajo los tres palos.

Scaloni defendió los próximos años de amistosos que jugarán sin sumar puntos, debido a la clasificación directa a la Copa del Mundo por ser uno de los anfitriones: “Cada partido con esta selección es una historia diferente y no pensamos si son por los puntos”. “Si vamos a Colombia y con la guardia baja podemos sufrir, no es algo relevante porque los rivales van a ser muy buenos, y más allá que sea amistoso hay que estar al 100%, al contrario nos da cierta tranquilidad para probar más chicos”.

El entrenador oriundo de Pujato afirmó que jugadores como el “Cuti” Romero o Leandro Paredes son “difícil de reemplazar” pero que la idea del cuerpo técnico es encontrar “alternativas” como lo hizo con Exequiel Palacios ante Uruguay; además señaló que con los delanteros pasa los mismo, pero que “no se pueden probar todos juntos porque hay un equilibrio”.

Por otro lado, destacó el trabajo de las instituciones como Vélez y Boca con la renovación y aparición de jugadores jugadores jóvenes y buenos en el fútbol argentino como la zaga central del “Xeneize” con Facundo Herrera y Lautaro Di Lollo: “Me parece perfecto, es algo que extrañabamos, que se puedan quedar un poco más, que puedan jugar más partido en sus equipos, no como antes que jugaban 3, 5 partidos y se iban, no es lo mismo jugar 50 o 100 partidos e irse a Europa”.