Amistosos de la Selección Argentina: Sedes y Fechas Confirmadas

La Selección argentina tiene sedes confirmadas para los amistosos que disputará frente a Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA que se disputará en noviembre, que marcará los primeros encuentros sin el ahora ex capitán y emblema del equipo, el astro rosarino Lionel Andrés Messi luego de la despedida ante los africanos de la selección de Benín en cancha de River Plate.

Como se venía especulando, el representativo nacional enfrentará el viernes 13 de noviembre a Uruguay en La Bombonera; mientras que el martes 17 jugará con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. De esta manera, el Monumental no tendrá ningún amistoso en este cierre del año.

Se espera que en los próximos días salga la lista de convocados por Lionel Scaloni, que no tendrá a Miltón Delgado, Leonel Flores y Lautaro Blanco, debido a que continuarán en Boca Juniors de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro, que se jugará el 21 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Tampoco estará Leandro Paredes, en este caso además porque el mediocampista todavía debe purgar fechas de suspensión por la expulsión por el incidente con los jugadores españoles después de la final del Mundial en Nueva Jersey.

Pensando en los jugadores del exterior, quien está en duda es Lautaro Martínez por su lesión ante Brujas de Bélgica en la Champions League, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez adelantó que estará presente en una entrevista con los hermanos Gastón y Esteban Edul.

Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en La Bombonera después de la victoria de los de la Banda Oriental por 2 a 0 el 16 de noviembre del 2023, partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La Selección ya jugó este año dos amistosos en el estadio de Boca Juniors, frente a los seleccionados africanos de Zambia y Mauritania que marcaron la despedida del elenco de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.







En tanto, Argentina disputó en septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes del Paraje Chateu Carreras en Córdoba capital, uno de los tres amistosos que disputó en el país y venció a Bolivia por 4 a 0.