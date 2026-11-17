La Selección argentina tendrá una despedida especial este martes. En el amistoso frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba desde las 20hs, Walter Samuel cerrará una etapa de ocho años como integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

El exdefensor, conocido como el "Muro", dejará su función como ayudante de campo para iniciar un nuevo desafío profesional: comenzar su carrera como entrenador principal.

La decisión fue confirmada por el propio Scaloni, quien durante la conferencia de prensa previa al encuentro expresó su agradecimiento y destacó la importancia que tuvo Samuel dentro del grupo de trabajo. "En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo", explicó el entrenador. Agregando además que "Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo. Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón".

Walter Samuel llegó al cuerpo técnico en 2018, cuando comenzó el ciclo de Scaloni al frente de la Selección. Desde entonces, se convirtió en uno de los colaboradores de mayor confianza del entrenador y tuvo participación en la preparación táctica del equipo, especialmente en el trabajo de pelota parada.

Samuel está desde el primer día en el ciclo Scaloni, donde logró los 4 títulos

Durante estos ocho años fue parte de una generación que consiguió cuatro títulos históricos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.También acompañó al seleccionado en el proceso que desembocó en el Mundial 2026.

Cómo seguirá el cuerpo técnico

Pese a la salida de Samuel, Scaloni confirmó que, por el momento, no incorporará a otro colaborador para ocupar su lugar. El cuerpo técnico continuará integrado por Pablo Aimar y Roberto Ayala como ayudantes de campo, Martín Tocalli como entrenador de arqueros, Matías Manna como analista de video y Luis Martín al frente de la preparación física.

Así, el encuentro ante Costa Rica no será solamente el cierre de una fecha FIFA para Argentina. También marcará el final de una etapa para uno de los protagonistas silenciosos de la Scaloneta, que ahora buscará escribir su propia historia desde el banco de entrenador.