La Selección argentina juega en Córdoba, desde las 20, frente a Costa Rica, en el último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Después de la derrota ante Uruguay, el equipo de Lionel Scaloni intentará recuperarse y continuar con el recambio generacional, en el último partido del año.

El equipo conducido por Lionel Scaloni llega con la necesidad de recuperarse después de la derrota 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera. En aquel encuentro, Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo marcaron para la Celeste, mientras que Julián Álvarez convirtió el descuento argentino.

Más allá del resultado, el encuentro también representó el comienzo de una nueva etapa para la Albiceleste, que afronta sus primeros compromisos sin Lionel Messi. Scaloni aprovecha esta ventana internacional para observar alternativas, darles minutos a los jóvenes y comenzar a delinear el equipo para los próximos desafíos.

Emiliano Martínez volverá al arco de la Selección

Para este compromiso, el entrenador analiza realizar modificaciones respecto del equipo que enfrentó a Uruguay. Entre las novedades aparecen futbolistas como Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Matías Soulé, que buscan consolidarse dentro del seleccionado. Además, confirmó que volverá Emiliano "Dibu" Martínez al arco.

por su parte, Costa Rica; tampoco tuvo un buen comienzo en esta fecha FIFA. En su presentación cayó 2-0 frente a Ecuador, en Quito, con goles de Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, este último de penal. Además, el encuentro marcó una nueva etapa para el celeccionado de centroamércia que tiene a Bryan Ruiz como entrenador. El histórico exfutbolista asumió el desafío de conducir al seleccionado y comenzar un proceso de reconstrucción.

Entre sus principales figuras aparecen el delantero Manfred Ugalde, el experimentado Celso Borges y el defensor Francisco Calvo. El objetivo será aprovechar estos compromisos internacionales para recuperar competitividad y darle rodaje a una nueva generación de futbolistas.

Ruiz, el histórico jugador, hoy flamante DT de Costa Rica

Los antecedentes entre ambos seleccionados muestran una clara ventaja para la Albiceleste. Se enfrentaron en siete oportunidades, con cinco victorias argentinas y dos empates. Costa Rica todavía no pudo conseguir un triunfo frente al conjunto nacional.

El primer cruce se produjo en 1956, durante los Juegos Panamericanos, con una victoria argentina por 4-3. También se enfrentaron en 1960, 2010 y 2011. Uno de los antecedentes más recordados fue el de la Copa América 2011, cuando Argentina ganó 3-0 en Córdoba, con dos tantos de Sergio Agüero y uno de Ángel Di María.

El último enfrentamiento fue el 26 de marzo de 2024, en un amistoso disputado en Los Ángeles. Costa Rica comenzó ganando con un gol de Manfred Ugalde, pero Argentina dio vuelta el resultado con tantos de Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez para imponerse 3-1.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto, Josimar Alcócer; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

Datos del partido