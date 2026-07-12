Después de 24 años, Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo. El próximo miércoles, en las semifinales del Mundial 2026, la Albiceleste y los Tres Leones reeditarán una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del fútbol, en un duelo cargado de historia, emociones y recuerdos imborrables.

Será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. El historial favorece a Inglaterra con tres victorias, mientras que Argentina registra un triunfo y un empate que terminó con clasificación albiceleste en la definición por penales.

El primer antecedente fue en Chile 1962, con victoria inglesa por 3-1 en la fase de grupos. Cuatro años más tarde, en el Mundial de Inglaterra 1966, los europeos se impusieron 1-0 en un partido recordado por la polémica expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

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La revancha llegó en México 1986, en uno de los partidos más icónicos de todos los tiempos. Argentina ganó 2-1 con el inolvidable doblete de Diego Armando Maradona: el primero, conocido como "La Mano de Dios", y el segundo, considerado el "Gol del Siglo", tras una extraordinaria corrida desde mitad de cancha.

Doce años después, en Francia 1998, protagonizaron otro duelo inolvidable. Empataron 2-2 en octavos de final y la clasificación quedó en manos de Argentina, que se impuso 4-3 en la definición por penales. El último cruce mundialista fue en Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra ganó 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham.

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Ahora, el escenario será completamente distinto: una semifinal con un lugar en la final del Mundial en juego. La selección dirigida por Lionel Scaloni llega tras eliminar a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega al imponerse por 2-1.

El choque no solo pondrá frente a frente a dos de las selecciones más importantes del planeta, sino también reavivará una rivalidad que trasciende generaciones. Con el recuerdo de los grandes clásicos del pasado y el sueño de alcanzar una nueva final, Argentina e Inglaterra volverán a protagonizar uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.