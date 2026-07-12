El Mundial 2026 entra en sus últimos 4 partidos. Cuatro equipos buscan volver a levantar la Copa del mundo. Argentina se enfrentará a Inglaterra por las semifinales, el miércoles desde las 16hs.

En Atlanta, el seleccionado de Lionel Scaloni buscará repetir lo hecho en Qatar 2022, donde logró su tercera corona mundial. Ahora ante Inglaterra, irá por su 7ma definición a lo largo de la historia.

El juego irá el miércoles 15 de julio desde las 16hs, ya sabiendo quien espera en la gran final, ya que un día antes, el martes 14, Francia y España se juegan el pasaje a la final desde las 16hs en Dallas.

Atlanta, escenario para el duelo entre Argentina vs Inglaterra

La gran final será el domingo 19 de julio desde las 16hs, entre los ganadores de ambos cotejos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un día antes, se disputará el cotejo por el tercer puesto.

La era Scaloni tendrá asegurado nuevamente la cantidad máxima de partidos de mundiales. El seleccionado nacional jugó los 7 cotejos que tuvo en Qatar, donde se coronó campeón; y ahora en Estados Unidos ya sabe que disputará los 8 juegos, apuntando a volver a otra final, la tercera en los últimos 12 años.