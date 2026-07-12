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Por una nueva final

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La Copa del mundo entró en su etapa de definición, el martes y miércoles se juegan las semifinales, y el fin de semana la gran definición por el título.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 12 de julio de 2026 a las 12:31
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El miércoles, Argentina buscará una nueva final del mundo

El Mundial 2026 entra en sus últimos 4 partidos. Cuatro equipos buscan volver a levantar la Copa del mundo. Argentina se enfrentará a Inglaterra por las semifinales, el miércoles desde las 16hs.

En Atlanta, el seleccionado de Lionel Scaloni buscará repetir lo hecho en Qatar 2022, donde logró su tercera corona mundial. Ahora ante Inglaterra, irá por su 7ma definición a lo largo de la historia.

El juego irá el miércoles 15 de julio desde las 16hs, ya sabiendo quien espera en la gran final, ya que un día antes, el martes 14, Francia y España se juegan el pasaje a la final desde las 16hs en Dallas.

Atlanta, escenario para el duelo entre Argentina vs Inglaterra

La gran final será el domingo 19 de julio desde las 16hs, entre los ganadores de ambos cotejos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un día antes, se disputará el cotejo por el tercer puesto.

La era Scaloni tendrá asegurado nuevamente la cantidad máxima de partidos de mundiales. El seleccionado nacional jugó los 7 cotejos que tuvo en Qatar, donde se coronó campeón; y ahora en Estados Unidos ya sabe que disputará los 8 juegos, apuntando a volver a otra final, la tercera en los últimos 12 años.

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