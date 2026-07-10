Kempes defiende a Argentina y asegura: "Los perdedores siempre lloran"

El cordobés Mario Alberto Kempes, figura de la Selección Argentina campeona del Mundial de 1978, dialogó con el stream acerca de la presente edición de la Copa del Mundo 2026.. Cruzó contra aquellos que dicen que la Albiceleste es beneficiada y aseguró que si esta generación consigue el bicampeonato será la mejor.

La épica remontada ante Egipto con el gol anulado a Zico cuando el partido iba 1 a 0 generó mucha polémica en medios internacionales. Muchos periodistas, influencers e incluso protagonistas sostienen, con pobres argumentos, que a la Selección Argentina la beneficiaron durante el Mundial de Qatar y la continúan favoreciendo en esta edición. Kempes fue contundente al respecto: "Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy...".

Y añadió: "Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en el 78' yo ya estoy curado de espanto. Hoy hablaba con una radio de Colombia y me preguntaron si era verdad que a la Argentina le habían regalado el Mundial de Qatar y ahora le están regalando los partidos. ¿Qué podés decir? Que sigan hablando, no hay problema. Si respondés cada vez que te preguntan, te volvés loco".

También se metió en la comparación de campeones y, pese a que le da suma importancia a la de 1978, ya que fueron los primeros y allanaron el camino, cree que si la actual consigue el bicampeonato hay pocos argumentos para sostener que no es la mejor. "El reconocimiento uno lo agradece porque, quieran o no, la primera piedra la pusimos nosotros. Desde el 78' nos ganamos el respeto y, salvo algunas excepciones, los entrenadores tuvieron cuatro años para trabajar, para armar sus planteles de cara a llegar a lo más alto en el Mundial. Ahí Argentina empezó a ganar en credibilidad y esperanza", señaló. "Yo siempre lo dije. Las tres selecciones han sido mejores en su momento. Si esta llega a salir bicampeona, esta va a ser la mejor. Eso está más claro que el agua. De momento los tres vamos empatados", culminó.

Por último, analizó la presente edición de la Copa del Mundo: "Estamos viendo un Mundial muy irregular, quizás un poco mezquino porque cada uno se defiende con las armas que tiene. Entre España, Francia y Argentina va a estar la final, pero también está Inglaterra y ya veremos lo que pasa".

Y con respecto a la Selección Argentina, que viene de dar una impresionante muestra de caracter ante Egipto en octavos y se medirá a Suiza el próximo sábado en cuartos, señaló: "Me ha sorprendido cómo le salieron a Argentina. Nadie le va a salir a jugar cara a cara, pero son partidos que hay que pensarlos mucho, trabajarlos mentalmente y no equivocarse porque las llegadas que tienen los equipos contrario son pocas pero las están marcando. Esto te hace pensar que hay errores, pero que por lo visto fueron salvables también".

Y cerró: "Yo siempre digo que los mejores jugadores del mundo te pueden ganar partidos y campeonatos te los gana el equipo. La revolución que hubo el otro día cuando Argentina perdía 2 a 0 fue del equipo. El equipo estaba tan confiado que hizo un esfuerzo titánico y salieron bien las cosas. En doce minutos es muy difícil remontarle a un equipo como Egipto".