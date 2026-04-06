La ciudad de Neuquén ya vive la cuenta regresiva para la Fecha #1 del Campeonato Argentino de Motocross 2026, que se disputará este 11 y 12 de abril en el circuito de La Barda, con un evento que promete ser de gran convocatoria y nivel deportivo. Como antesala del evento, el día viernes se llevará a cabo la conferencia de prensa de presentación oficial en el Palacio Municipal, donde autoridades, organizadores y pilotos brindarán detalles de la competencia.

Luego de la presentación oficial, la expectativa sigue creciendo: se esperan más de 250 motos en pista y una asistencia que superará las 2.000 personas durante el fin de semana, consolidando a Neuquén como una de las plazas más fuertes del motocross nacional.

Entre los pilotos destacados que dirán presente se encuentran Agustín Carrasco, Pablo Galletta, Lucas Sendón, Nahuel Kriger, Leo Díaz, entre otros grandes protagonistas del certamen. En la previa, la organización del Motocross Club Neuquén continúa trabajando intensamente en el circuito, con mejoras y ajustes que buscan garantizar el mejor espectáculo tanto para los pilotos como para el público.

El fin de semana comenzará el sábado con inspecciones técnicas desde las 8:30 y continuará con entrenamientos y clasificaciones durante toda la jornada, finalizando con conferencias de prensa cerca de las 18:30. El domingo será el turno de las competencias principales, iniciando desde las primeras horas de la mañana con entrenamientos obligatorios y luego las mangas clasificatorias y finales. La actividad culminará con la premiación a las 18:00.

Las entradas se pueden adquirir a través de: https://www.protickets.com.ar/event/campeonato-argentino-de-motocross o en Ministro González 40. El abono por los dos días: cuesta $35.000, mientras que el Vip con Paddock (incluye comida): $150.000.

Con un escenario emblemático, figuras destacadas y una convocatoria masiva, Neuquén se prepara para vivir un fin de semana inolvidable de motocross, donde la velocidad, la técnica y la pasión serán protagonistas.