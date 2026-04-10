El sábado y domingo en el Coliseo de la Barda, se vivirá la primera fecha del Campeonato Argentino de Motocross, competencia que espera tener cerca de 2050 pilotos en pista, siendo los mejores exponentes en las diferentes categorías.

En diciembre del 2024 fue la última vez que la fecha nacional tocó tierras capitalinas. Ahora, llega la primera del calendario 2026, que sirve como respaldo de un gran trabajo que viene haciendo el Motocross Club Neuquén. “Esto es fruto de varios años de hacer bien las cosas. Tener actividad, los eventos que hacemos, con gran convocatoria” Expresó Miguel Matthews, Presidente de la institución, agregando además que “Esto abrió las puertas de la ayuda del municipio y los privados, sino sería muy difícil traer este tipo de eventos”.

Para esta fecha, se confirmaron algunos cambios en el Coliseo, primero se amplió la zona de boxes, se estiró la zona de largada, y se retomó una de las subidas- bajas de una de sus curvas, “La pista está muy entretenida, no te da descanso y creo que le gustará a los pilotos que vengan de afuera”. Dijo Matthews.

Por su parte, el Intendente de la capital; Mariano Gaido, “Es un evento que posiciona a la capital de Neuquén como una capital turística, que estamos acostumbrados de que tenga eventos de características nacional e internacional” agregando además que “Neuquén será parte fundamental en un evento que se lleva a cabo gracias al sector privado. La municipalidad acompaña aportando recursos para potenciar a un sector que invierte en el sector privado. Desde el 78 el club potencia el deporte motor y allí debe estar la ciudad”

Para los que hacemos esto, Neuquén es Motocross. Acá hay pilotos muy conocidos, con campeones argentinos. La barda es un icono del motocross argentino. Dijo Omar Seibel, integrante de la Comisión Nacional de Motocross.

En pista estarán varios de los principales pilotos neuquinos, entre ellos el oriundo de San Martín Felipe Quirno Costa, animador habitual de la competencia. En corredor expresó en Grito Sagrado que correrá en MX1, “me encantaría ganar, pero llevo un mes completo sin entrenar, con categoría y competencia nueva, asique planteamos terminar entre los 5 mejores e iniciar de buena forma para ir peleando el campeonato hasta fin de año”.

EL sábado desde las 9 am hasta las 11.30 serán la primera tanda de entrenamientos, posteriormente desde las 12.15hs iniciará la segunda en todas las categorías. El plato fuerte de la jornada inicia desde las 15hs con las clasificaciones y práctica de largada. 18.30 será conferencia de prensa con los más rápidos de la cada categoría.

El domingo será la acción, posteriormente a los entrenamientos, llegan desde las 13.30hs las primeras manas y la segunda desde las 16hs, donde se conocerán los ganadores de la primera fecha. En las categorías 125 cc. WMX, 50cc. 65cc. 85cc. MX 3, Mx2, y MX1, las tren en categoría A, B y C.