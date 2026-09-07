En uno de los dos encuentros que cierra la jornada, Barracas Central y Argentinos Juniors desde las 19 en el Estadio Claudio Tapia por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El Bicho llega como único líder de la Zona B y pretende un triunfo que también lo haga comandar la tabla anual en soledad. Enfrente está el Guapo, que perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, con eliminación por Copa Argentina en el medio, y va por la recuperación. El encuentro es transmisión de ESPN Premium.

El presente de Argentinos lo tiene en un muy buen momento luego de ganarle a Aldosivi en La Paternal por 2-1. Con 16 puntos, es el único líder de la Zona B del Clausura y de ganar puede sacar cuatro unidades de ventaja a sus perseguidores. Además, con la derrota de Independiente Rivadavia, con el que comparte la cima de la tabla anual, el Bicho tiene la chance de quedar primer por la lucha por ese título a solo nueve jornadas para el final de la temporada regular. De cara al duelo, la novedad será la ausencia de Alan Lescano, transferido en la semana al Vasco Da Gama.

Lescano, una de las figuras de Argentinos, se fue al Vasco Da Gama.

Del otro lado, Barracas Central había comenzado el Torneo Clausura de gran manera con tres victorias consecutivas, pero su campaña se desmoronó en las últimas fechas: perdió ante Gimnasia, Newell's y Platense, mientras que en su última presentación igualó sin goles frente a Tigre. En el medio, quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Estudiantes de La Plata y su único objetivo pasó a ser meterse entre los ocho que clasifican a la siguiente fase.

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Iván Morales, Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Claudio Tapia.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.