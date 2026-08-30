Argentinos Juniors ganó como local ante Aldosivi de Mar del Plata 2 a 1 por la 7ª fecha del Torneo Clausura 2026 que lo tiene como gran protagonista y liderando todas las tablas: la del grupo B ahora con mayor ventaja y la anual que conduce a las copas internacionales.

El equipo de Nicolás Diez se prepara para perder al 10, Alan Lescano, que en la semana se irá vendido al Vasco Da Gama, pero antes, el talentoso mediocampista, marcó un golazo de tiro libre para el empate parcial a los 9 del complemento. Una gran definición del zurdo le puso justicia a las acciones en La Paternal

El Tiburón, que hasta aquí no ganó en el campeonato, pelea la permanencia y destituyó a su técnico Israel Damonte en la previa para contratar a Mariano Felices, lo había sacudido desde los primeros minutos. Andrés Vombergar a los 9 minutos sacudió la red al término de una jugada que llamó a la intervención del VAR para constatar la posición del delantero visitante.

Antes y después de eso, todo el trámite fue dominado por el Bichito de La Paternal que, sin embargo, sufrió más de la cuenta para superar al arquero Lucas Acosta. Por eso se terminó justificando la ventaja que finalmente tomó el dueño de casa a los 21 minutos, con un potente cabezazo de Gastón Verón entrando por el segundo palo.

Formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez, Alan Lescano; Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Bautista Dadín, Martín García, Lucas Castro, Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar. DT: Mariano Felices.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Diego Armando Maradona. Buenos Aires.