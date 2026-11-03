En uno de los duelos que cierra la jornada, Argentinos Juniors superó por 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Bicho, ya clasificado a los playoffs y en tercera posición en la tabla anual, sumó una nueva victoria para alcanzar a Boca y llegar a la jornada que definirá el título de Campeón de Liga igualado en puntos con el Xeneize. Por su parte, el Decano quedó ya no depende de sí mismo para lograr la clasificación a los playoffs.

Atlético Tucumán 1-2 Argentinos, los goles

Llegando a los 29 minutos, apareció la apertura del marcador por intermedio de Matías Giménez Rojas. El delantero ex Independiente recibió cerca del área y, desde afuera de la misma, sacó un soberbio remate de zurda que se coló en un ángulo para establecer el 1-0.

A los 42 de la etapa inicial, llegó el segundo tanto de la visita por una desinteligencia del defensor paraguayo Clever Ferreira. El zaguero guaraní no se entendió con el arquero y, en el intento de darle la pelota de cabeza, terminó marcando el 2-0 para el visitante.

En un segundo tiempo donde pasó poco, Atlético Tucumán encontró el descuento por la vía de los doce pasos. Un empujó de Mateo Mendoza cuando Ferreira saltó a cabecear fue sancionado inmediatamente por Yael Falcón Pérez. A cuatro minutos del cierre, el ingresado Alexis Canelo ejecutó con tranquilidad para poner el 1-2, que no fue suficiente para los tucumanos.

Con el triunfo, su tercero en fila en el campeonato, los dirigidos por Nicolás Díez llegaron a los 60 puntos, las mismas unidades que Boca, con el que peleará palmo a palmo el título hasta la jornada final. El Xeneize llegará con una mejor diferencia de gol de +22 contra los +12 del Bicho, pero si dejan puntos en el camino al conjunto de La Paternal le bastará con ganar para consagrarse como Campeón de Liga.

Formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Franco Nicola, Julián Fernández, Lautaro Godoy, Renzo Tesuri; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio Falcioni.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Érik Godoy; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Sebastián Prieto; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.